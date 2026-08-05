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50 Yıl Ceza Kaçağı Karamürsel'de Yakalandı

50 Yıl Ceza Kaçağı Karamürsel'de Yakalandı
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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hakkında 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hakkında 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmaları kapsamında, "dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O.'nun Karamürsel'de olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

Gözaltına alınan İ.O., adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla Karamürsel Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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