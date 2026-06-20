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Kocaeli'de hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'de hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Trafik bir süre aksadı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari aracın bir otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D130 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ANR 239 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 34 HSC 418 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlar ciddi hasar alırken, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle trafik akışı yavaşlarken, araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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