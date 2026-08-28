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Özgür Özel Kocaeli'de Esnaf ve Sanayicilerle Buluştu

Özgür Özel Kocaeli'de Esnaf ve Sanayicilerle Buluştu
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli programı kapsamında Gebze'de sanayicilerle bir araya geldi, ardından Karamürsel'de esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Cuma namazını Karamürsel Merkez Camisi'nde kılan Özel, daha sonra Derince ilçesine geçti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'deki programı kapsamında Gebze ilçesinde sanayicilerle bir araya geldikten sonra Karamürsel ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Özel, cuma namazının ardından Derince ilçesine geçti.

Kocaeli programı kapsamında ilk olarak Gebze ilçesine giden Özgür Özel, burada sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. Gebze'deki toplantının ardından Karamürsel ilçesine geçen Genel Başkan Özel, ilçe meydanında esnaf ziyaretinde bulundu. İş yerlerine girerek esnafla sohbet eden Özel, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özel, Karamürsel Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından programına devam etmek üzere Derince ilçesine hareket etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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