Haberler

Karamürsel'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkusu su altında yaşandı

Karamürsel'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkusu su altında yaşandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü, KARSAD üyeleri tarafından su altında açılan özel pankartla kutlandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü, Karamürsel Su Altı Sporları Kulübü Derneği (KARSAD) tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

KARSAD üyeleri, üzerinde "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 100. Yılı Kutlu Olsun" yazılı, Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, Türk bayrağı ve Bandırma Vapuru görselinin yer aldığı özel tasarım pankartı su altında açtı.

Etkinlikte konuşan KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu, 1 Temmuz'un Türk denizciliği açısından büyük dönüm noktası olduğunu belirtti.

Atatürk'ün bu alandaki sözlerinin kendilerine yol göstermeye devam ettiğini dile getiren Şirinoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Denizcilik alanında elde edilen her başarı, aynı zamanda ülkemizin bağımsızlığına, refahına ve geleceğine yapılan önemli yatırımdır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, denizciliğimizin gelişimine katkı sunmuş tüm denizcilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Melih Palas
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Konya'da kullandığı motosikletle kaza yapan profesör hayatını kaybetti

Kullandığı motosikletle kayaya çarpan profesör hayatını kaybetti
Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak

Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı

Görüntü Türkiye'den! Hareket edecek yer kalmadı