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Kocaeli'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü Karamürsel, Gölcük ve Darıca'da törenlerle kutlandı

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Kocaeli'nin Karamürsel, Gölcük ve Darıca ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu; Darıca'da planlanan fener alayı olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel, Gölcük ve Darıca ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Karamürsel Kaymakamlığı binası önündeki törende Kaymakam Kemal İnan ve Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene, İnan ve Çalık'ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Darıca

Cevher Dudayev Parkı'nda düzenlenen törende Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlanan programa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Darıca'da akşam düzenlenmesi planlanan fener alayı olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Gölcük

Gölcük Anıtpark'taki törende Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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