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Karamürsel'de Orman Yangını 2 Saatte Söndürüldü

Karamürsel'de Orman Yangını 2 Saatte Söndürüldü
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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangında 30 dönümden fazla alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Çamdibi Köyü'ndeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, trafodan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede çevredeki çalılık ve ağaçlık alana sıçradı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ekipleri, iş makineleri ve köy sakinleri müdahale etti. Köy tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler ve vatandaşların yoğun müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 30 dönümden fazla alanın zarar gördüğü öğrenilirken, ekiplerin müdahalesiyle alevlerin daha geniş bir alana yayılmasının önüne geçildi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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