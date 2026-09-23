Karamürsel balıkçıları Marmara'dan yüzlerce kasa hamsiyle döndü

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gece Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar limana yüzlerce kasa balıkla döndü.

Yalova açıklarında gece boyunca avlanan balıkçılar, sabah saatlerinde Ereğli Balık Hali iskelesine yanaştı.

Teknelerden yüzlerce kasa hamsi indirilirken, balıklar limanda bekleyen kamyonlara yüklenerek farklı kentlerdeki balık halleri ve satış noktalarına gönderildi.

Havaların soğumaya başlamasıyla hamsinin bollaştığını belirten balıkçılar, avdaki bereketin gelecek günlerde de devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Ereğli Balık Hali'nde hamsi ve istavritin kasası 1500-2 bin, tekir, sardalye ve mezgitin kasası 3 bin, kırlangıcın kilogramı 600, palamudun çifti ise iriliğine göre 140-150 liradan satıldı.

Kaynak: AA