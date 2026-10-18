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Karamürsel'de fırtına amatör balıkçı teknelerine zarar verdi, deniz kirlilikle doldu

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde perşembe gününden bu yana etkili olan fırtına ve sağanak, amatör balıkçı teknelerinde hasara yol açtı; bazı tekneler battı. Denize açılmakta temkinli davranan balıkçılar, liman çevresinde biriken atıkları temizlemek için çalışma yürütüyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sağanak ve fırtınada bazı amatör balıkçı tekneleri hasar gördü, deniz yüzeyi dalgaların sürüklediği kirlilikle doldu.

Kocaeli'de perşembe gününden bu yana etkili olan fırtına ve sağanak yağış, bugün etkisini yitirdi. Karamürsel ilçesinde de fırtınanın etkisiyle bazı tekneler batarken, bazılarında ciddi hasar oluştu. Denize açılmak isteyen balıkçılar, teknelerinin zarar görmesinden endişe ettikleri için temkinli davranıyor.

Ayrıca, olumsuz hava şartlarının ardından liman çevresindeki denizde çalılar, çeşitli atıklar ve çöpler birikti. Balıkçılar, teknelerin bulunduğu alanda biriken atıkları temizlemek için çalışma yürütüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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