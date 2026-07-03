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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 66 kök kenevir, skunk, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Karamürsel'de belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 zanlı gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 66 kök kenevir, 10 gram skunk, 10 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 15 mermi, havalı tabanca, kılıç ve pala ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
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