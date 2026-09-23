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İSU, Yuvacık Barajı'na 5 bin 200, İhsaniye Barajı'na 1630 metre çit yapıyor

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İSU, Yuvacık Barajı'na 5 bin 200, İhsaniye Barajı'na 1630 metre çit yapıyor
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İSU, Yuvacık Barajı çevresine 5 bin 200 metre, Karamürsel'deki İhsaniye Barajı etrafına 1630 metre koruma çiti yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Körfez Kutluca Mahallesi'ndeki yaklaşık 2 kilometrelik yolu yenileyerek ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü ekipleri, kontrolsüz girişlerin can güvenliği açısından tehlike oluşturduğu Yuvacık ve İhsaniye barajlarının çevresine koruma çiti yapıyor.

İSU'dan yapılan açıklamaya göre, önemli içme suyu kaynakları arasında yer alan Yuvacık ve İhsaniye barajlarının çevresinde güvenliğin artırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda doğal güzellikleriyle vatandaşların tercih ettiği baraj çevrelerinde, tehlikeli bölgelere kontrolsüz girişlerin önlenmesi ve can güvenliğinin artırılması hedefiyle güvenlik hattı oluşturuluyor.

Baraj çevresine bırakılan atıkların içme suyu havzalarında oluşturduğu olumsuzlukların önlenmesi, havza sınırlarının daha belirgin hale getirilmesi ve çevresel düzenin korunması amaçlanıyor.

Çalışmayla Yuvacık Barajı çevresine 5 bin 200 metre, Karamürsel ilçesindeki İhsaniye Barajı etrafına da 1630 metre koruma çiti yapılıyor.

Körfez'de 2 kilometrelik mahalle yolu yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Körfez ilçesi Kutluca Mahallesi'ndeki yaklaşık 2 kilometrelik köy içi yolun yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zamanla deforme olan asfaltın kaldırıldığı güzergahın temelini güçlendirmek amacıyla 3 bin metreküp trimer kazısı gerçekleştirildi.

Çalışmaların ardından yolun temelinde kullanılmak üzere 4 bin ton plent-miks temel malzemesi serimine başlandı.

Bu kapsamda güzergaha 3 bin 200 ton bitümlü sıcak karışım ve 2 bin 500 ton binder asfalt serilecek.

Yenileme çalışmasıyla yolun daha dayanıklı, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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