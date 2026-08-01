Haberler

Karamürsel'den kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Karamürsel'de muhtarlarla bir araya geldi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Karamürsel'de muhtarlarla bir araya geldi.

Karamürsel Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Aktaş'ı Dernek Başkanı ve Kızderbent Mahalle Muhtarı Recep Akbaş ile diğer muhtarlar karşıladı.

Muhtarlarla görüşen Aktaş, mahallelerin genel durumu, alt ve üst yapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dernek Başkanı Akbaş, ziyaretinden dolayı Aktaş'a teşekkür etti.

Vali Aktaş'a Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu eşlik etti.

Vali Aktaş, Karamürsel'de nikah şahidi oldu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası Müdürü Akide Işık ile Emrah Taş'ın nikah şahitliğini yaptı.

Vali Aktaş, Karamürsel Belediye Nikah Salonunda düzenlenen törene katıldı.

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık'ın kıydığı nikahta, Vali Aktaş, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kocaeli İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu nikah şahitleri oldu.

Vali Aktaş, çifte evlilik cüzdanını vererek, ömür boyu mutluluklar diledi.

Nikah törenine genç çiftin aileleri, yakınları ve Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Yuvasında kalan çocuklar katıldı.

Kaynak: AA
Bunu hesaba katmamışlardı! İspanya'ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı

Göçmenlerin hesaba katmadıkları şey! Geri dönmeye başladılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor

"En sona bırakacağız" demişti! Tarihi operasyon için dünya alarmda
FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA'dan 4 Türk kulübüne ceza! Elleri kolları bağlandı
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

Dev zincir market en büyük rakiplerinden birine satıldı

CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

Bulun bu sapığı! Yaptığı ahlaksız teklif anbean kamerada
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı

Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi

Beklediği haber geldi