Karamürsel'den kısa kısa

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Karamürsel'de muhtarlarla bir araya geldi.

Karamürsel Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Aktaş'ı Dernek Başkanı ve Kızderbent Mahalle Muhtarı Recep Akbaş ile diğer muhtarlar karşıladı.

Muhtarlarla görüşen Aktaş, mahallelerin genel durumu, alt ve üst yapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dernek Başkanı Akbaş, ziyaretinden dolayı Aktaş'a teşekkür etti.

Vali Aktaş'a Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu eşlik etti.

Vali Aktaş, Karamürsel'de nikah şahidi oldu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Yuvası Müdürü Akide Işık ile Emrah Taş'ın nikah şahitliğini yaptı.

Vali Aktaş, Karamürsel Belediye Nikah Salonunda düzenlenen törene katıldı.

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık'ın kıydığı nikahta, Vali Aktaş, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kocaeli İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu nikah şahitleri oldu.

Vali Aktaş, çifte evlilik cüzdanını vererek, ömür boyu mutluluklar diledi.

Nikah törenine genç çiftin aileleri, yakınları ve Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Yuvasında kalan çocuklar katıldı.

Kaynak: AA