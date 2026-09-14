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Arkadaşıyla tartışıp denize atlayan kadın boğulma tehlikesi geçirdi

Arkadaşıyla tartışıp denize atlayan kadın boğulma tehlikesi geçirdi
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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde çadırda arkadaşıyla tartıştıktan sonra öfkeyle denize atlayan ve boğulma tehlikesi geçiren kadın, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çadırda arkadaşıyla tartıştıktan sonra öfkeyle denize atlayan ve boğulma tehlikesi geçiren kadın, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Altınkemer Plajı'nda konakladıkları çadırda arkadaşıyla tartışan ve alkollü olduğu öne sürülen K.B., öfkeyle denize atladı. Kısa süre sonra suda çırpınmaya başlayan kadını fark eden çevredeki vatandaşlar ve sahilde görevli cankurtaranlar suya girerek müdahale etti. Sudan çıkarılan K.B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan K.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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