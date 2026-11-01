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Kalp krizi sonucu ölen eski başpehlivan Kadir Birlik, Karamürsel'de defnedildi

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Kalp krizi sonucu ölen eski başpehlivan Kadir Birlik, Karamürsel'de defnedildi
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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski başpehlivan Kadir Birlik (69), Karamürsel Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Pazarköy Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye Kaymakam Kemal İnan, İlçe Müftüsü Caner Akdemir, eski başpehlivan Ahmet Taşçı ve vatandaşlar katıldı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski başpehlivan Kadir Birlik, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde toprağa verildi.

Birlik'in (69) cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Karamürsel Merkez Camisi'ne getirildi.

Yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Birlik'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Pazarköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Birlik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Kemal İnan, İlçe Müftüsü Caner Akdemir, eski başpehlivan Ahmet Taşçı, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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