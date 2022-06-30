İsveç Haberleri - İsveç Haber - Haberler

İsveç Haberleri
İsveç haber, İsveç son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Putin: "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda bizi endişelendirebilecek bir şey yok"
NATO Zirvesi: Putin, 'Finlandiya ve İsveç ile aramızda kesinlikle gerginlik olacaktır' dedi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda...
NATO'da Türkiye, İsveç ve Finlandiya düğümü nasıl çözüldü? Üçlü uzlaşmada hangi unsurlar öne çıkıyor?
İtalya ve Yunanistan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecini memnuniyetle karşıladı
Son dakika... NATO Zirvesi Sonuç Bildirisi: "Finlandiya ve İsveç'i NATO Üyeliğine Davet Etmeye Karar Verdik"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Dışişleri Bakanları eliyle imza altına alınan muhtıra metni, ülkemiz lehine stratejik...
Son dakika haber! NATO liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı üyeliğe davet etme kararı aldı
İsveç Başbakanı Andersson, NATO üyelik müzakerelerinin 1 yıl sürebileceğini söyledi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum"
Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeleri olarak davet etme kararı alındı.
Son dakika haberleri: NATO ülkelerinin liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı aldı ve katılım protokollerini imzalama konusunda uzlaştı.
Son Dakika! NATO Zirvesi sonuç bildirisi yayımlandı: İsveç ve Finlandiya'ya resmi davet, Türkiye'ye teşekkür
Eski NATO Genel Sekreteri Hoop Scheffer: Türkiye vazgeçilemez konumu nedeniyle bizi baskı altına alıyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Madrid'de imzalanan üçlü muhtırayı değerlendirdi Açıklaması
Terör destekçisi vekil Kakabaveh, Türkiye ile imzalanan anlaşmaya tepki gösterdi: İsveç adına kara bir gün
Bozdağ: "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor.
Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtıra ABD basınında büyük ses getirdi
TBMM Genel Kurulunda "Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü memoranduma" ilişkin tartışma
Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile mutabakata vardı! Her iki ülkede bulunan 34 terörist iade edilecek
Üçlü Muhtıra: Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ'ye destek sağlamayacaklardır
Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede Türkiye'yle birlikte çalışacağını ve dayanışma göstereceğini belirtti.
Son dakika haberleri | Ortak bildiriden: Türkiye, Finlandiya ve İsveç, aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler.
Ortak bildiriden: İsveç yeni ve daha etkin bir Terör Suçları Kanunu'nun 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve hükümetin terörle mücadele...
Ortak bildiriden: Müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek...
Ortak bildiriden: Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için davet...
Ortak bildiriden: Finlandiya ve İsveç, PKK ve bütün uzantılarının para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak ve...
Ortak bildiriden: Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin sağladığı bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade...
Son dakika haberleri | NATO liderleri, Finlandiya ve İsveç'in katılımı için davet kararı alacak
Son dakika gündem: Ortak bildiriden: Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki iş birliğini artırmaya karar...
Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildirisinden: Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin ve bağlantılı şahısların faaliyetlerini...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü memorandumdan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildirisinden: "Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık...
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan ortak momerandumun ardında yaptığı açıklamada, "İsveç ve...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO ülkelerinin liderlerinin yarın İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya davet için karar alacağını bildirdi.
NATO Zirvesi kapsamındaki dörtlü görüşmede İsveç ve Finlandiya, PKK ile mücadelede Türkiye'yle tam iş birliği içinde olma, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek...
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve...
Türkiye, Madrid'deki "Üçlü Muhtıra"yla terörle mücadelede ciddi kazanımlar elde etti
Türkiye'den dörtlü zirve açıklaması: "PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği"
Son dakika: Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki 4'lü zirvenin ardından ortak bildiri imzalandı! İşte alınan kararlar
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.
ABD: Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin endişelerini çözmeye yönelik önemli adımlar attı
Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler yarın Ankara'da gerçekleştirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme...
Hırvat Analist: NATO'nun Genişlemesi Ne Avrupa'yı Ne de Dünyayı Daha Güvenli Hale Getirecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardığını, Türkiye'nin endişelerinin...
Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki 4'lü zirvenin ilk bölümü tamamlandı! Toplantıdan gelen fotoğraflar adeta mesaj niteliğinde
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Madrid'deki dörtlü görüşme öncesi açıklama Açıklaması
Erdoğan: "Biz Kuru Laf İstemiyoruz. Biz Netice İstiyoruz. Artık Biz Orta Sahada Top Çevirmekten Bıktık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Zirvesi"ne hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi: (1)
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik dönemde yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu) Dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NATO'da İsveç ve Finlandiyalı muhataplarıyla görüştü
Son dakika haberleri! İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği'nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son...
Son dakika haber... İsveç Başbakanı Andersson: "PKK, bir terör örgütü olarak kabul ediliyor"
Son dakika haber: Stoltenberg: "İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil (Türkiye'nin) güvenlik endişelerini ele almak için bir...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Niinistö, Erdoğan ve Andersson'ın Yarın Bir Araya Gelecek Olmasından Ötürü Çok Memnunum"
Son dakika: Bakan Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamen kesmeden, bunları somut...
Son dakika haberleri! İsveç: Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye alıyoruz
İsveç Başbakanı Andersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar! NATO'ya üye olmak isteyen iki ülkeye de aynı mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson'la görüşmesinde tüm hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İsveç Başbakanı Andersson'a İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson'la görüşmesinde silah ambargosu ve savunma sanayine yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın savunma sanayi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması...