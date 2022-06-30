İsveç Haberleri - İsveç Haber - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› İsveç Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

İsveç Haberleri

İsveç haber, İsveç son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Maymun çiçeği virüsü öldürücü mü?

Maymun çiçeği virüsü öldürücü mü?

İsveç - 13 Dakika Önce
Putin: 'Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda bizi endişelendirebilecek bir şey yok'

Putin: "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda bizi endişelendirebilecek bir şey yok"

İsveç - 5 Saat Önce
NATO Zirvesi: Putin, 'Finlandiya ve İsveç ile aramızda kesinlikle gerginlik olacaktır' dedi

NATO Zirvesi: Putin, 'Finlandiya ve İsveç ile aramızda kesinlikle gerginlik olacaktır' dedi

İsveç - 8 Saat Önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, NATO zirvesini değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, NATO zirvesini değerlendirdi Açıklaması

İsveç - 8 Saat Önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda...

İsveç - 9 Saat Önce
NATO Liderler Zirvesi'nde 'yakın ortaklarla' oturum düzenlendi

NATO Liderler Zirvesi'nde "yakın ortaklarla" oturum düzenlendi

İsveç - 9 Saat Önce
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

İsveç - Dün 21:36
NATO'da Türkiye, İsveç ve Finlandiya düğümü nasıl çözüldü? Üçlü uzlaşmada hangi unsurlar öne çıkıyor?

NATO'da Türkiye, İsveç ve Finlandiya düğümü nasıl çözüldü? Üçlü uzlaşmada hangi unsurlar öne çıkıyor?

İsveç - Dün 19:11
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı

İsveç - Dün 18:33
İtalya ve Yunanistan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecini memnuniyetle karşıladı

İtalya ve Yunanistan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecini memnuniyetle karşıladı

İsveç - Dün 17:45
Son dakika... NATO Zirvesi Sonuç Bildirisi: 'Finlandiya ve İsveç'i NATO Üyeliğine Davet Etmeye Karar Verdik'

Son dakika... NATO Zirvesi Sonuç Bildirisi: "Finlandiya ve İsveç'i NATO Üyeliğine Davet Etmeye Karar Verdik"

İsveç - Dün 17:32
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Dışişleri Bakanları eliyle imza altına alınan muhtıra metni, ülkemiz lehine stratejik...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Dışişleri Bakanları eliyle imza altına alınan muhtıra metni, ülkemiz lehine stratejik...

İsveç - Dün 17:30
Rusya'dan NATO'ya tepki

Rusya'dan NATO'ya tepki

İsveç - Dün 17:14
CHP, asgari ücret zammı için önerisini sundu: Yüzde 40 yapılmalı

CHP, asgari ücret zammı için önerisini sundu: Yüzde 40 yapılmalı

İsveç - Dün 17:13
Stoltenberg: 'Tarihi kararlar alacağız'

Stoltenberg: "Tarihi kararlar alacağız"

İsveç - Dün 16:51
Son dakika haber! NATO liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı üyeliğe davet etme kararı aldı

Son dakika haber! NATO liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı üyeliğe davet etme kararı aldı

İsveç - Dün 16:48
İsveç Başbakanı Andersson, NATO üyelik müzakerelerinin 1 yıl sürebileceğini söyledi

İsveç Başbakanı Andersson, NATO üyelik müzakerelerinin 1 yıl sürebileceğini söyledi

İsveç - Dün 16:48
NATO Finlandiya ve İsveç'i resmen üyeliğe davet etti

NATO Finlandiya ve İsveç'i resmen üyeliğe davet etti

İsveç - Dün 16:41
TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

İsveç - Dün 16:40
AK Parti'li Aydemir, Akşener'in üçlü muhtıraya ilişkin açıklamasını eleştirdi

AK Parti'li Aydemir, Akşener'in üçlü muhtıraya ilişkin açıklamasını eleştirdi

İsveç - Dün 16:24
NATO: Türkiye ile varılan anlaşma İsveç'te nasıl karşılandı?

NATO: Türkiye ile varılan anlaşma İsveç'te nasıl karşılandı?

İsveç - Dün 15:56
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: 'Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum"

İsveç - Dün 15:54
Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeleri olarak davet etme kararı alındı.

Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeleri olarak davet etme kararı alındı.

İsveç - Dün 15:53
Son dakika haberleri: NATO ülkelerinin liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı aldı ve katılım protokollerini imzalama konusunda uzlaştı.

Son dakika haberleri: NATO ülkelerinin liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı aldı ve katılım protokollerini imzalama konusunda uzlaştı.

İsveç - Dün 15:46
Son Dakika! NATO Zirvesi sonuç bildirisi yayımlandı: İsveç ve Finlandiya'ya resmi davet, Türkiye'ye teşekkür

Son Dakika! NATO Zirvesi sonuç bildirisi yayımlandı: İsveç ve Finlandiya'ya resmi davet, Türkiye'ye teşekkür

İsveç - Dün 15:45
Eski NATO Genel Sekreteri Hoop Scheffer: Türkiye vazgeçilemez konumu nedeniyle bizi baskı altına alıyor

Eski NATO Genel Sekreteri Hoop Scheffer: Türkiye vazgeçilemez konumu nedeniyle bizi baskı altına alıyor

İsveç - Dün 13:26
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Madrid'de imzalanan üçlü muhtırayı değerlendirdi Açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Madrid'de imzalanan üçlü muhtırayı değerlendirdi Açıklaması

İsveç - Dün 13:00
Terör destekçisi vekil Kakabaveh, Türkiye ile imzalanan anlaşmaya tepki gösterdi: İsveç adına kara bir gün

Terör destekçisi vekil Kakabaveh, Türkiye ile imzalanan anlaşmaya tepki gösterdi: İsveç adına kara bir gün

İsveç - Dün 11:40
Bozdağ: 'Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor.

Bozdağ: "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor.

İsveç - Dün 11:24
İsveç: Türkiye ile İsveç suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracak

İsveç: Türkiye ile İsveç suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracak

İsveç - Dün 10:03
Stoltenberg: Finlandiya, İsveç ve Türkiye çok daha yakın iş birliği yapacak

Stoltenberg: Finlandiya, İsveç ve Türkiye çok daha yakın iş birliği yapacak

İsveç - Dün 09:41
Stoltenberg: Finlandiya, İsveç ve Türkiye çok daha yakın iş birliği yapacak

Stoltenberg: Finlandiya, İsveç ve Türkiye çok daha yakın iş birliği yapacak

İsveç - Dün 09:35
Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtıra ABD basınında büyük ses getirdi

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtıra ABD basınında büyük ses getirdi

İsveç - Dün 08:57
Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

İsveç - Dün 05:11
TBMM Genel Kurulunda 'Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü memoranduma' ilişkin tartışma

TBMM Genel Kurulunda "Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü memoranduma" ilişkin tartışma

İsveç - 28.06.2022
Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile mutabakata vardı! Her iki ülkede bulunan 34 terörist iade edilecek

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile mutabakata vardı! Her iki ülkede bulunan 34 terörist iade edilecek

İsveç - Dün 07:27
Biden'dan NATO konusunda mutabakata varan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya tebrik

Biden'dan NATO konusunda mutabakata varan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya tebrik

İsveç - 28.06.2022
Türkiye-İsveç-Finlandiya'dan Ortak Momerandum

Türkiye-İsveç-Finlandiya'dan Ortak Momerandum

İsveç - 28.06.2022
Üçlü Muhtıra: Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ'ye destek sağlamayacaklardır

Üçlü Muhtıra: Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ'ye destek sağlamayacaklardır

İsveç - 28.06.2022
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı: Türkiye istediğini aldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı: Türkiye istediğini aldı

İsveç - 28.06.2022
Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında 'Üçlü Muhtıra' imzalandı

Madrid'de Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalandı

İsveç - 28.06.2022
Türkiye ile İsveç arasındaki siyasi istişareler Ankara'da yapılacak

Türkiye ile İsveç arasındaki siyasi istişareler Ankara'da yapılacak

İsveç - 28.06.2022
Türkiye-İsveç-Finlandiya'dan Ortak Momerandum

Türkiye-İsveç-Finlandiya'dan Ortak Momerandum

İsveç - 28.06.2022
Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede Türkiye'yle birlikte çalışacağını ve dayanışma göstereceğini belirtti.

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in terörle mücadelede Türkiye'yle birlikte çalışacağını ve dayanışma göstereceğini belirtti.

İsveç - 28.06.2022
Son dakika haberleri | Ortak bildiriden: Türkiye, Finlandiya ve İsveç, aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler.

Son dakika haberleri | Ortak bildiriden: Türkiye, Finlandiya ve İsveç, aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler.

İsveç - 28.06.2022
Ortak bildiriden: İsveç yeni ve daha etkin bir Terör Suçları Kanunu'nun 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve hükümetin terörle mücadele...

Ortak bildiriden: İsveç yeni ve daha etkin bir Terör Suçları Kanunu'nun 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve hükümetin terörle mücadele...

İsveç - 28.06.2022
Ortak bildiriden: Müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek...

Ortak bildiriden: Müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek...

İsveç - 28.06.2022
Ortak bildiriden: Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için davet...

Ortak bildiriden: Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için davet...

İsveç - 28.06.2022
Ortak bildiriden: Finlandiya ve İsveç, PKK ve bütün uzantılarının para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak ve...

Ortak bildiriden: Finlandiya ve İsveç, PKK ve bütün uzantılarının para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak ve...

İsveç - 28.06.2022
Ortak bildiriden: Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin sağladığı bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade...

Ortak bildiriden: Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin sağladığı bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade...

İsveç - 28.06.2022
Son dakika haberleri | NATO liderleri, Finlandiya ve İsveç'in katılımı için davet kararı alacak

Son dakika haberleri | NATO liderleri, Finlandiya ve İsveç'in katılımı için davet kararı alacak

İsveç - 28.06.2022
Son dakika gündem: Ortak bildiriden: Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki iş birliğini artırmaya karar...

Son dakika gündem: Ortak bildiriden: Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki iş birliğini artırmaya karar...

İsveç - 28.06.2022
Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildirisinden: Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin ve bağlantılı şahısların faaliyetlerini...

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildirisinden: Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin ve bağlantılı şahısların faaliyetlerini...

İsveç - 28.06.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü memorandumdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü memorandumdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İsveç - 28.06.2022
Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildirisinden: 'Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık...

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildirisinden: "Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık...

İsveç - 28.06.2022
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan ortak momerandumun ardında yaptığı açıklamada, 'İsveç ve...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan ortak momerandumun ardında yaptığı açıklamada, "İsveç ve...

İsveç - 28.06.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO ülkelerinin liderlerinin yarın İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya davet için karar alacağını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO ülkelerinin liderlerinin yarın İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya davet için karar alacağını bildirdi.

İsveç - 28.06.2022
NATO Zirvesi kapsamındaki dörtlü görüşmede İsveç ve Finlandiya, PKK ile mücadelede Türkiye'yle tam iş birliği içinde olma, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek...

NATO Zirvesi kapsamındaki dörtlü görüşmede İsveç ve Finlandiya, PKK ile mücadelede Türkiye'yle tam iş birliği içinde olma, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek...

İsveç - 28.06.2022
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve...

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlarımız, Türkiye'nin bu hafta Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve...

İsveç - 28.06.2022
Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında üçlü memorandum imzalandı

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında üçlü memorandum imzalandı

İsveç - 28.06.2022
Türkiye, Madrid'deki 'Üçlü Muhtıra'yla terörle mücadelede ciddi kazanımlar elde etti

Türkiye, Madrid'deki "Üçlü Muhtıra"yla terörle mücadelede ciddi kazanımlar elde etti

İsveç - 28.06.2022
Türkiye'den dörtlü zirve açıklaması: 'PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği'

Türkiye'den dörtlü zirve açıklaması: "PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği"

İsveç - 28.06.2022
Son dakika: Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki 4'lü zirvenin ardından ortak bildiri imzalandı! İşte alınan kararlar

Son dakika: Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki 4'lü zirvenin ardından ortak bildiri imzalandı! İşte alınan kararlar

İsveç - 28.06.2022
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.

İsveç - 28.06.2022
ABD: Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin endişelerini çözmeye yönelik önemli adımlar attı

ABD: Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin endişelerini çözmeye yönelik önemli adımlar attı

İsveç - 28.06.2022
NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesi sona erdi

NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesi sona erdi

İsveç - 28.06.2022
Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler yarın Ankara'da gerçekleştirilecek

Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler yarın Ankara'da gerçekleştirilecek

İsveç - 28.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme...

İsveç - 28.06.2022
Hırvat Analist: NATO'nun Genişlemesi Ne Avrupa'yı Ne de Dünyayı Daha Güvenli Hale Getirecek

Hırvat Analist: NATO'nun Genişlemesi Ne Avrupa'yı Ne de Dünyayı Daha Güvenli Hale Getirecek

İsveç - 28.06.2022
Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO görüşmesi Madrid'de başladı

Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO görüşmesi Madrid'de başladı

İsveç - 28.06.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardığını, Türkiye'nin endişelerinin...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardığını, Türkiye'nin endişelerinin...

İsveç - 28.06.2022
NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesi başladı

NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya dörtlü görüşmesi başladı

İsveç - 28.06.2022
Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki 4'lü zirvenin ilk bölümü tamamlandı! Toplantıdan gelen fotoğraflar adeta mesaj niteliğinde

Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki 4'lü zirvenin ilk bölümü tamamlandı! Toplantıdan gelen fotoğraflar adeta mesaj niteliğinde

İsveç - 28.06.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Madrid'deki dörtlü görüşme öncesi açıklama Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Madrid'deki dörtlü görüşme öncesi açıklama Açıklaması

İsveç - 28.06.2022
Erdoğan: 'Biz Kuru Laf İstemiyoruz. Biz Netice İstiyoruz. Artık Biz Orta Sahada Top Çevirmekten Bıktık'

Erdoğan: "Biz Kuru Laf İstemiyoruz. Biz Netice İstiyoruz. Artık Biz Orta Sahada Top Çevirmekten Bıktık"

İsveç - 28.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO Zirvesi'ne hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Zirvesi"ne hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi: (1)

İsveç - 28.06.2022
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zirve Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik dönemde yapılıyor.

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik dönemde yapılıyor.

İsveç - 28.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu) Dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu) Dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz.

İsveç - 28.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak...

İsveç - 28.06.2022
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NATO'da İsveç ve Finlandiyalı muhataplarıyla görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NATO'da İsveç ve Finlandiyalı muhataplarıyla görüştü

İsveç - 27.06.2022
Son dakika haberleri! İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 'PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği'nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son...

Son dakika haberleri! İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "PKK hakkındaki görüşlerimizde çok netiz. Avrupa Birliği'nde (AB) terör örgütü olarak listeleniyor ve son...

İsveç - 27.06.2022
NATO: İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında anlaşma için çalışıyoruz

NATO: İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında anlaşma için çalışıyoruz

İsveç - 27.06.2022
Son dakika haber... İsveç Başbakanı Andersson: 'PKK, bir terör örgütü olarak kabul ediliyor'

Son dakika haber... İsveç Başbakanı Andersson: "PKK, bir terör örgütü olarak kabul ediliyor"

İsveç - 27.06.2022
Son dakika haber: Stoltenberg: 'İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil (Türkiye'nin) güvenlik endişelerini ele almak için bir...

Son dakika haber: Stoltenberg: "İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil (Türkiye'nin) güvenlik endişelerini ele almak için bir...

İsveç - 27.06.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Niinistö, Erdoğan ve Andersson'ın Yarın Bir Araya Gelecek Olmasından Ötürü Çok Memnunum'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Niinistö, Erdoğan ve Andersson'ın Yarın Bir Araya Gelecek Olmasından Ötürü Çok Memnunum"

İsveç - 27.06.2022
Son dakika: Bakan Akar: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamen kesmeden, bunları somut...

Son dakika: Bakan Akar: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamen kesmeden, bunları somut...

İsveç - 27.06.2022
Son dakika haberleri! İsveç: Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye alıyoruz

Son dakika haberleri! İsveç: Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini çok ciddiye alıyoruz

İsveç - 27.06.2022
Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Amacımız ilerleme kaydetmek

Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Amacımız ilerleme kaydetmek

İsveç - 27.06.2022
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

İsveç - 26.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü

İsveç - 25.06.2022
İsveç Başbakanı Andersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu Açıklaması

İsveç Başbakanı Andersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu Açıklaması

İsveç - 25.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda görüştü

İsveç - 25.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar! NATO'ya üye olmak isteyen iki ülkeye de aynı mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe temaslar! NATO'ya üye olmak isteyen iki ülkeye de aynı mesajı verdi

İsveç - 25.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson'la görüşmesinde tüm hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson'la görüşmesinde tüm hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek...

İsveç - 25.06.2022
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İsveç Başbakanı Andersson'a İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İsveç Başbakanı Andersson'a İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi...

İsveç - 25.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson'la görüşmesinde silah ambargosu ve savunma sanayine yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson'la görüşmesinde silah ambargosu ve savunma sanayine yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların...

İsveç - 25.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Görüştü

İsveç - 25.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın savunma sanayi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın savunma sanayi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırmayı taahhüt...

İsveç - 25.06.2022
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması...

İsveç - 25.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

İsveç - 25.06.2022
title