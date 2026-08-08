Futbolcularda kafa topu demans riskini artırıyor

TÜRKİYE Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Evlice, özellikle profesyonel futbolcularda, sık sık kafa topuna çıkan defans oyuncularında demans riskinin toplum ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, "İskoçya ve İsveç'te yapılan çalışmalarda riskin yüzde 60 ile yüzde 300 arasında arttığı gösterildi. Spor sağlıklıdır ancak kafa travmalarından korunmak büyük önem taşıyor" dedi.

Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Evlice, kafa travmalarına yönelik uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ahmet Evlice, futbolcular üzerinde İskoçya ve İsveç'te yapılan araştırmaların dikkat çekici sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek, "Özellikle profesyonel futbolcularda ve daha çok kafa topuna çıkan defans oyuncularında demans riskinin arttığı görüldü. Çalışmalara göre risk yüzde 60 ile yüzde 300 arasında değişiyor. Yani bazı araştırmalarda 3-4 katına kadar çıkabiliyor. Kalecilerde ise bu risk daha düşük. Sonuç olarak kafa travması içerikli sporlardan uzak durmak gerekiyor. Boks, ragbi, buz hokeyi gibi oyunlarda da risk artıyor. Buradan spor zararlıdır sonucu çıkarılmamalı. Spor yapan insanlar daha uzun yaşıyor. Ancak tekrarlayan kafa travmaları demans açısından önemli bir risk oluşturuyor" diye konuştu.

TRAVMANIN ŞİDDETİ VE SAYISI DA ÖNEMLİ

Kafa travmasının şiddeti ve tekrar sayısının da riski artırdığını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Evlice, "Üç günden fazla hastanede yatışı gerektiren, bilinç kaybıyla seyreden ağır kafa travmalarında demans riski yüzde 80'lerden yüzde 200'lere kadar çıkabiliyor. Bir kez kafa travması geçirenlerde risk yaklaşık yüzde 20 artarken, beş kez kafa travması geçirenlerde bu oran yüzde 80'lere ulaşıyor. Çalışmalarda farklı oranlar verilse de ortak sonuç aynı; travmanın sayısı ve şiddeti arttıkça risk de artıyor. Bu nedenle mümkün olduğunca kafamızı korumalı ve kafa travmalarından kaçınmalıyız" ifadelerini kullandı.

Demanstan korunmada yalnızca kafa travmalarından kaçınmanın yeterli olmadığını belirten Prof. Dr. Evlice, şeker, tansiyon ve kolesterolün kontrol altında tutulması, iyi bir eğitim süreci, hava kirliliğine maruziyetin azaltılması, depresyon ve sosyal izolasyondan uzak durulmasının da hastalık riskini azaltan önemli faktörler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı