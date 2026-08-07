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Milli judoculardan 6 altın 1 gümüş

Milli judoculardan 6 altın 1 gümüş
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Down Judo Milli Takımı, İsveç'teki 2026 JUDOWN Dünya Şampiyonası'nda bireysel müsabakalarda 6 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Kadınlarda Firuze Ferda Şevval Devrim ve Zeynep Sude Bilginer, erkeklerde Musa Alan, Ahmet Ünal, Doğukan Coşar, Talha Ahmet Erdem altın; Ahmet Eymen Danacı gümüş aldı. Şampiyona yarın takım müsabakalarıyla sona erecek.

Down Judo Milli Takımı, 2026 JUDOWN Dünya Şampiyonası'nda 6 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, İsveç'in Lindesberg kentindeki organizasyonda bireysel müsabakalarını 6 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

Kadınlarda Firuze Ferda Şevval Devrim 52 kiloda, Zeynep Sude Bilginer +78 kiloda altın madalya elde etti.

Erkeklerde ise Musa Alan 66 kiloda, Ahmet Ünal 73 kiloda, Doğukan Coşar 100 kiloda, Talha Ahmet Erdem mozaik 73 kiloda altın, Ahmet Eymen Danacı ise 55 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, yarın yapılacak takım müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA
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