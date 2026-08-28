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Alanya'da İsveçli Kadın Turist Odasında Ölü Bulundu

Alanya'da İsveçli Kadın Turist Odasında Ölü Bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde kalan 47 yaşındaki İsveçli kadın turist Gerd Jeanette Marita Ravantti, odasında ölü bulundu. Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemede turistin hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otelde kalan İsveç uyruklu kadın turist, odasında ölü bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi Müftüler Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde kalan İsveç uyruklu Gerd Jeanette Marita Ravantti'den (47) haber alamayan otel çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ravantti'nin oteldeki odasında hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından turistin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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