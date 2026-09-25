Haberler

Balık yemi ararken tam 19 milyon TL'lik servet buldular

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balık yemi ararken tam 19 milyon TL'lik servet buldular
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç'te balık tutmak için yem olarak kullanacakları solucanları arayan çift, yazlık evlerinin bahçesinde ülke tarihinin en büyük gümüş sikke definelerinden birine rastladı. Topraktan 24 bin 100 gümüş sikke ile 144 arkeolojik obje çıkarılırken, devlet koleksiyonu devraldı. Defineyi bulan çifte 4 milyon İsveç kronu, yaklaşık 19 milyon TL ödeme yapılacağı açıklandı.

  • İsveç'in Södertälje bölgesindeki Mörkö Yarımadası'nda bir çift, bahçelerinde balık yemi için solucan ararken yaklaşık 900 yıllık bir define buldu.
  • Hörningsholm Definesi adı verilen koleksiyonun 24 bin 100 gümüş sikke ve 144 arkeolojik objeden oluştuğu, toplam ağırlığının 4,7 kilogram olduğu belirlendi.
  • İsveç Ulusal Miras Kurulu'nun kararıyla eserleri bulan çifte 4 milyon İsveç kronu (yaklaşık 19 milyon TL) ödeme yapılacak.

İsveç'te bahçede solucan arayan çiftin karşısına yaklaşık 900 yıllık dev bir define çıktı. Binlerce sikkenin bulunduğu keşif, çifte milyonlar kazandırdı.

SOLUCAN ARARKEN TARİHİ SERVETE RASTLADILAR

Balık yemi ararken hayatlarının sürpriziyle karşılaştılar. İsveç'in Södertälje bölgesindeki Mörkö Yarımadası'nda bulunan yazlık evlerinin bahçesine çıkan çift, balık tutarken kullanmak üzere solucan aramaya başladı. Toprağı eşeledikleri sırada karşılarına çıkan parçalar, sıradan bir buluntu değildi. Çift, İsveç'te bugüne kadar bulunan en büyük sikke koleksiyonlarından birini keşfetmişti. Ağustos 2025'te gerçekleşen keşif kısa süre içinde Stockholm İl İdare Kurulu yetkililerine bildirildi.

İKİ PLASTİK KOVAYI DOLDURDU

İhbardan üç gün sonra bölgeye gelen bir arkeolog, mülk sahibiyle yaklaşık üç saat çalışarak definenin büyük bölümünü topraktan çıkardı. Bulunan eserlerin miktarı dikkat çekiciydi. Tarihi parçalar 10 litrelik iki plastik kovayı doldurdu. Daha sonra bölgeye kazıcı getirildi ve kapsamlı inceleme başlatıldı. İlk aşamada yaklaşık 20 bin sikke bulunduğu düşünülürken detaylı inceleme sonucunda gerçek sayı ortaya çıktı.

TAM 24 BİN 100 GÜMÜŞ SİKKE ÇIKTI

"Hörningsholm Definesi" adı verilen koleksiyonun 24 bin 100 gümüş sikke ve 144 farklı arkeolojik objeden oluştuğu belirlendi. Definenin toplam ağırlığı ise 4,7 kilogram olarak kayıtlara geçti. Viking Çağı ile Erken Orta Çağ dönemine tarihlendirilen koleksiyondaki sikkelerin büyük bölümünün 12. yüzyıldan kaldığı belirtildi. Bazı sikkelerde bulunan "KANUTUS" ibaresinin, 12. yüzyılın ikinci yarısında hüküm süren İsveç Kralı Knut Eriksson dönemine işaret ettiği değerlendirildi.

DEVLET 19 MİLYON TL ÖDEYECEK

İsveç Ulusal Miras Kurulu, koleksiyonun yüksek tarihi ve kültürel değeri nedeniyle eserlerin devlete aktarılmasına karar verdi. Mayıs 2026'da açıklanan karara göre defineyi bulan çifte 4 milyon İsveç kronu ödeme yapılacak. Verilen güncel kur hesabıyla bu tutar yaklaşık 19 milyon TL'ye karşılık geliyor.

Kaynak: Haberler.com
Sapanca'daki 'ters bakma' cinayetinde karar çıktı! Anne bayıldı, adliye önü karıştı

Biri müebbet aldı, diğeri tahliye! Anne yığıldı, adliye karıştı
Yaklaşık 4 ay önce evlenmişlerdi! Cengiz Ünder ve Bilge Yenilgül çiftinden bebek müjdesi

Süper Lig devlerinin eski yıldızı baba oluyor
ABD'nin yaptırım tehdidinin ardından BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı

En büyük kozunu oynayarak tüm dünyaya savurduğu tehdit işe yaradı
Sahte vatandaşlık soruşturmasında toplu tutuklama! 26 kişi cezaevine gönderildi

Sahte vatandaşlık ağına neşter! Çok sayıda kişi tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ezgi Apartmanı davasında gerekçeli karar açıklandı! 876'şar yıl istenen sanıklara 'bilinçli taksir'den 8 yıl

876 yıl istenmişti, 8 yıl verildi! Gerekçe: 'Nasıl olsa olmaz'
Öztürk Yılmaz'dan YENİ Parti'ye birleşme teklifi: 5 Ekim'e kadar karar verin

İsim krizi yaşayan YENİ Parti'ye Öztürk Yılmaz’dan beklenmedik çağrı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Ünlü oyuncu Kevin Costner 32 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi

Ünlü oyuncu yeni sevgilisi ile görüntülendi: Tam 32 yaş küçük

Milyonların heyecanla beklediği EuroLeague bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların aylardır beklediği an geldi çattı
Şanlıurfa depremi sonrası korkutan uyarı: 7'ye kadar çıkabilir

5.4'lük deprem sonrası korkutan uyarı!
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bodrum Liman Başkanı tutuklandı

Rüşvet alırken yakalanmıştı! Bodrum Liman Başkanı hakkında karar