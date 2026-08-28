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Stockholm'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonla Kutlandı

Stockholm'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonla Kutlandı
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İsveç'in başkenti Stockholm'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla büyükelçilik rezidansında resepsiyon düzenlendi. Geçici Maslahatgüzar Yasemin Celbiş ve Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, farklı ülkelerin askeri temsilcileri ile Türk STK başkanları katıldı. Konuşmalarda zaferin önemi vurgulanırken, misafirlere Türk mutfağından ikramlar sunuldu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyonda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Yasemin Celbiş ve Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın davetlileri karşıladı.

Resepsiyona, İsveç'te bulunan farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, Türk sivil toplum kuruluşu (STK) başkanları ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Celbiş, yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün önderliğinde bu zafer sırasında sergilenen cesaret, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açması bakımından değil, aynı zamanda tüm ulus adına büyük fedakarlıklar barındırmasıyla Türk milletinin kimliğinin bir parçası haline gelmesi bakımından da hayati bir değere sahiptir." ifadelerini kullandı.

Askeri Ataşe Albay Aydın da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine değinerek "Bugün Atatürk'ü ve bağımsızlığımız uğruna canlarını veren herkesi büyük bir saygıyla anıyoruz. Aslında bugün sadece askeri bir gün değil; özgür, bağımsız ve egemen bir ülkede yaşama irademizi temsil ediyor." dedi.

Misafirlere Türk mutfağına has yiyeceklerin ve içeceklerin sunulduğu resepsiyonda, bulgur üstü kavurma ikram edildi.

Kaynak: AA
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