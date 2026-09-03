Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı

Bosna-Hersek Milli Takımı'nın uzun yıllardır formasını giyen Edin Dzeko, milli takım kariyerinde sona geldi. Deneyimli golcü, 2 Ekim'de İsveç ile oynanacak karşılaşmanın milli formayla son maçı olacağını açıkladı.

Dzeko, kararını duyurduğu mesajında Bosna-Hersek formasının kariyerindeki yerini anlatırken, yaklaşık 20 yıllık milli takım serüveninde yaşadığı unutulmaz anlara da değindi.

"NE KADAR DUYGULANACAĞIMI HİÇ HAYAL ETMEMİŞTİM"

Veda kararını açıklarken duygularını dile getiren Dzeko, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen kendimi bu anın ne zaman geleceğini düşünürken buluyordum... Ama bu sözleri yazarken ne kadar duygulanacağımı hiç hayal etmemiştim. 2 Ekim'de İsveç'e karşı milli takımımız için bir sonraki ve son maçımı oynayacağım."

"HİÇBİR ŞEY O GURURLA KIYASLANAMAZ"

Bosna-Hersek formasını giymenin çocukluk hayali olduğunu belirten yıldız futbolcu, milli takım kariyerinde 151 karşılaşmaya çıktığını hatırlattı. Dzeko, "Kariyerimde hiçbir şey, o formayı her giydiğimde hissettiğim gururla kıyaslanamaz. Hiçbir şey. Bu benim çocukluk hayalimdi. Ülkemi bir futbol sahasında temsil etme onuruna eriştiğim 151 maçın her birinde bu hayali yanımda taşıdım" dedi.