Sosyal Demokratlar lideri Andersson, İsveç'te hükümet kuramadı, görevi iade edecek

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İsveç'te Sosyal Demokratlar lideri Magdalena Andersson, 13 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından yeni hükümetin kurulmasına ilişkin ihtimal görmediğini, kendisine verilen görevi iade edeceğini söyledi.

Andersson, başkent Stockholm'de düzenlediği basın toplantısında, İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen'in genel seçim sonrası 18 Eylül'de kendisine verdiği hükümet kurma görevine ilişkin açıklamada bulundu.

Kendisine 10 gün önce verilen görev çerçevesinde partilerle görüşmeler yaptığını ifade eden Andersson, "Yaptığımız görüşmelere dayanarak, şu anda bir hükümet kurmamın mümkün olmadığı sonucuna vardım." dedi.

Andersson, gün içinde görevi Parlamento Başkanı'na iade edeceğini belirtti.

Sol blokta bulunan Sol Partinin bugün yapılacak parlamento başkanı seçiminde sağ bloktan Ilımlı Muhafazakar Parti ile işbirliği yaptığına dikkati çeken Andersson, "Böyle bir durumda, parlamento başkanlığı için uzlaşan partilerin hükümet kurma görevini de üstlenmeleri makul görünmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Sol Partiden dün yapılan yazılı açıklamada, 13 Eylül'deki genel seçimin ardından 28 Eylül'de ilk kez toplanacak parlamentoda başkanlık için yapılacak oylamada Ilımlı Muhafazakar Parti adayı Norlen'e destek vereceklerini kaydetmişti.

İsveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimde, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazanmış, sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etmişti.

Merkez Partisi, Sol Parti ile aynı hükümette yer almayacağını, Sol Parti de hükümette yer almadığı bir yönetime destek vermeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA