Haberler

Özel Sporcular Judo Milli Takımı Dünya Şampiyonu

Özel Sporcular Judo Milli Takımı Dünya Şampiyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DS tarafından İsveç’te düzenlenen 2026 Judown Dünya Şampiyonası’nda Mix Takımlar müsabakalarında mücadele eden Özel Sporcular Judown Milli Takımı, namağlup dünya şampiyonu oldu.

SU-DS tarafından İsveç'te düzenlenen 2026 Judown Dünya Şampiyonası'nda Mix Takımlar müsabakalarında mücadele eden Özel Sporcular Judown Milli Takımı, namağlup dünya şampiyonu oldu.

İsveç'te gerçekleştirilen organizasyonda -57 kiloda Şevval Devrim, -66 kiloda Musa Alan, -81 kiloda Ahmet Ünal, +57 kiloda Zeynep Sude Bilginer, +81 kiloda Doğukan Coşar ve mozaik +81 kiloda Talha Ahmet Erdem'den oluşan Türkiye Mix Takımı, grup müsabakalarında İsveç'i 5-0, Polonya'yı 5-0 ve Portekiz'i 4-1 mağlup etti. Yarı finalde Finlandiya'yı 3-2 ile geçen ay-yıldızlılar, finalde ise Polonya'yı 5-0 yenerek namağlup unvanla şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Dünya şampiyonu olan Özel Sporcular Mix Takımı, kazandığı kupayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan etti.

Milli takım, şampiyonanın ilk gününde yapılan ferdi müsabakalarda da 6 altın ve 1 gümüş madalya kazanmıştı.

Birol Aydın: "Özel sporcularımız altın çağını yaşıyor"

Elde edilen tarihi başarının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcularımız altın çağını yaşıyor. Bizlerin her zaman yanında olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu zafer; mücadele eden sporcularımızın, emek veren teknik ekibimizin ve bizlere inanan herkesindir" ifadelerini kullandı.

Tarih yazan dünya şampiyonu Özel Sporcular Milli Takımı, 9 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'nda olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Bu fotoğraf en çok o ülkeyi rahatsız etti
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş

Öldüğünde 14 yaşındaydı! Annesi, katili cenazede zaten söylemiş
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Muğla'da evde çıkan yangın hasara yol açtı

Dalgınlığın bedeli çok ağır oldu
Kosova Meclisi'nde Başbakan Kurti'ye yumurtalı protesto

Başbakana mecliste yumurtalı saldırı! Muhalif vekil peş peşe fırlattı
Çatıdan eve girmeye çalışırken 3. kattan düştü

Eşi affetmeyince çatıya çıktı! Korku dolu anlar kamerada
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Elbistan'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk sulama kanalında bulundu

2 yaşındaki çocuk korkunç halde bulundu! Durumu ağır