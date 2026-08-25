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Erzurumspor FK, Fildişi Sahilli Forvet Diabate'yi Transfer Etti

Erzurumspor FK, Fildişi Sahilli Forvet Diabate'yi Transfer Etti
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Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu için İsveç'in GAIS takımından 26 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Ibrahim Yalatif Diabate ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak İspanya La Liga ekibi Alaves'te forma giyen Diabate, kariyerinde Mallorca II, Sevilla II, Atletico Madrid II ve Vasteras SK gibi takımlarda oynadı. Geçtiğimiz sezon 10 maçta 2 gol atan oyuncu, Erzurumspor'da 19 numaralı formayı giyecek.

Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında İsveç ekibi GAIS'ten 26 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Ibrahim Yalatif Diabate ile 1 yıllık mukavele imzaladı.

Erzurumspor FK Kulüp Tesisleri'nde Başkan Ahmet Dal ile görüşen Diabate, yapılan anlaşmanın ardından resmi sözleşmeye imza attı.

Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Alaves forması giyen Diabate, geçtiğimiz sezon 10 karşılaşmada görev alırken 2 gol kaydetti.

Kariyerinde Mallorca II, Sevilla II, Atletico Madrid II, Vasteras SK, GAIS ve Alaves formaları giyen 26 yaşındaki futbolcu, mavi-beyazlı ekipte 19 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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