Palantir CEO'su Karp, İsveç'te 15 bin hektarlık orman arazisini 24 milyon dolara aldı

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ABD merkezli veri analizi ve yazılım şirketi Palantir'in Üst Yöneticisi ( Ceo ) ve kurucu ortaklarından Alex Karp'ın, İsveç'in batısındaki Jamtland bölgesinde 15 bin hektarlık orman arazisi satın aldığı belirtildi.

İsveç Devlet Televizyonu SVT, İsrail'e verdiği destekle gündeme gelen Karp'ın ülkedeki Jamtland bölgesinde bulunan Berg'e bağlı Storsjö çevresinde "dev arazi" şeklinde betimlenen 15 bin hektarlık orman alanı satın aldığını aktardı.

Orman arazisinin İsveçli orman şirketi SCA'ya ait olduğu ifade edilirken Karp'ın arazi için 24 milyon dolar ödediği belirtildi.

SVT, arazinin bağlı bulunduğu Berg Belediyesinin yaklaşık yüzde 2,6'lık kısmını oluşturduğuna dikkati çekerken bölge halkının satın alma işlemini endişeyle karşıladığı ifade edildi.

Karp'ın Plantir'in CEO'su olması nedeniyle orman arazisinin "veri merkezi" için kullanılacağına yönelik iddiaların olduğuna işaret edilirken Karp'ın şirketinin bu iddiaları yalanladığı, arazinin "uzun vadede doğa kullanımına saygılı bir şekilde" kullanılacağını ifade ettiği belirtildi.

SVT ayrıca, Karp'ın araziyi satın alabilmek için Jamtland Valiliğinden izin alması gerektiğini, bu iznin de 9 Eylül'de verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA