Göteborg Kitap Fuarı'nda bir kişi İsrail'i kendine kırmızı boya sürerek protesto etti

Göteborg Kitap Fuarı'nda bir kişi İsrail'i kendine kırmızı boya sürerek protesto ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göteborg Kitap Fuarı'nda bir kişi, Gazze saldırılarına dikkati çekmek için İsveç-İsrail Dostluk Derneği standında kendine kırmızı boya sürerek İsrail'i protesto etti. Kişi, İsrail'in Filistin'de çocukları öldürdüğünü söyledi; polis, kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.
İsveç'te düzenlenen Göteborg Kitap Fuarı'nda, Gazze'de süren saldırılara dikkati çekmek isteyen bir kişi İsrail'i protesto etti.
İsveç basını, Göteborg Kitap Fuarı kapsamında açılan "İsveç- İsrail Dostluk Derneği" standına gelen bir kişinin İsrail bayrağı ile kendisine kırmızı boya sürdüğünü belirtti.
İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği saldırılara dikkati çekmek isteyen gösterici, İsrail'in Filistin'de çocukları öldürdüğünü ve buna bir son verilmesi gerektiğini söyledi.
Göstericinin polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldığı ifade edilirken, polis, ulusal basına yaptığı açıklamada, fuarda kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.