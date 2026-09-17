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İran, İsveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

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İran, İsveç’in bir İranlı diplomatı sınır dışı etmesinin ardından misilleme olarak İran’da bulunan bir İsveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

İran, İsveç'in bir İranlı diplomatı sınır dışı etmesinin ardından misilleme olarak İran'da bulunan bir İsveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

İran'dan İsveç'e misilleme geldi. İran, İsveç'in dün İran'ın Stockholm Büyükelçisini çağırması ve İranlı bir diplomatı sınır dışı etmesine karşılık olarak İsveç'in İran Büyükelçiliği'ndeki bir İsveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

İran Dışişleri Bakanlığı, "Diplomatlarımızdan birinin Stockholm Büyükelçiliğimizde görevine devam etmesini engelleyen İsveç kararını kınıyoruz. İsveç Büyükelçisine, İsveçli diplomatlarından birinin 48 saat içinde İran'ı terk etmesi gerektiğini bildirdik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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