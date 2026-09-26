Stockholm'de yüzlerce gösterici İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

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İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Radmansgatan bölgesinde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını istedi.

"Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve " İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıyan grup, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" ve " Filistin'e özgürlük" sloganları eşliğinde İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, ABD yönetiminin de Gazze'deki savaş suçlarına ortak olduğunu vurguladı.

"Bu, devam eden bir soykırım ve kolonyal projedir"

Gösteriye katılan İsveçli aktivist ve komedyen Kerim Arslanagic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatını kullanarak Filistin'e desteğini göstermek için eyleme katıldığını belirtti.

Filistin halkının uğradığı baskı, gıdasızlık ve altyapı eksikliğinin insanlık adına büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan Arslanagic, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu durum Filistinliler için 1948'den beri devam ediyor. Bu, devam eden bir soykırım ve kolonyal bir projedir. Avrupa'da 1950'li, 60'lı, 70'li yıllarda sona eren sömürgecilik bugün Filistin'de sürüyor. İsrail bunu 'çimleri biçmek' dedikleri bir yöntemle yürüttü ancak 7 Ekim'den sonra olayın bu boyutlara ulaşacağını kimse tahmin etmiyordu."

Arslanagic, bireylerin ve sanatçıların sahip oldukları platformları kullanarak siyasetçilere baskı yapması gerektiğini belirterek, "Tepkimizi gösterirsek bir şeyleri değiştirebiliriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA