İsveç'te 9 bin yıllık hamile kadın iskeleti bulundu

İsveç'in Gotland Adası açıklarında yer alan Lilla Karlsö Adası'nda yürütülen kazı çalışmalarında, hamile bir kadına ait 9 bin yıllık iskelet bulundu. İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, Lilla Karlsö Adası'ndaki Suder Vagnhus mağarasında yapılan kazı çalışmalarında, gebe bir genç kadına ait kalıntılar keşfedildi.

Genç kadının rahim bölgesinde son derece iyi korunmuş bir fetüs tespit eden arkeologlar, kalıntıların yaklaşık 9 bin yıllık olduğunu bildirdi.

DÜNYA ÇAPINDA EŞSİZ NİTELİKTE BİR ESER

Arkeolog ve proje lideri Alexander Roesen Sjöstrand, söz konusu keşfin, dünyadaki bilinen en eski ve en iyi korunmuş fetüs örneklerinden biri olduğunu ve dünya çapında eşsiz bir nitelik taşıdığını belirtti.

Bölgedeki arkeolojik kazılar, kadının kökenini ve defin ritüellerini ortaya çıkarmak amacıyla devam ediyor.

Kaynak: AA