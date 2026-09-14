İstanbul'daki 4 LGBT derneği hakkında tüzel kişiliklerine ilişkin rapor hazırlandı

İstanbul'da faaliyet gösteren 4 dernek hakkında düzenlenen denetim raporunda, derneklerden birine, 2024-2025 ve 2026'da Hollanda, Belçika ve Almanya'dan farklı kurumlardan toplam 132 bin 875 avro ile İsveç'ten 1 milyon 241 bin 820 lira yardım yapıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce, "Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği", "Pozitif İz Derneği", "Hak Eşitlik Varoluş İçin Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transeksüel, İnterseksüel Derneği" ile "Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans, İnterseks Artı Aileleri ve Yakınları Derneği"ne ilişkin denetim raporları hazırlandı.

Raporda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "müstehcenlik" ve "dernekler kanununa muhalefet" suçları yönünden soruşturma yürütüldüğü bilgisi verildi.

Başsavcılığın müdürlüğe gönderdiği yazıya yer verilen raporda, bu dernekler hakkında Anayasa ve kanunlarda açıkça yasaklanan amaç ve konusu suç teşkil eden fiillerde bulunduğuna dair deliller olduğu belirtildi.

Bahse konu dernekleri, toplum ahlakını bozmak amacıyla fonlayan kişi ve grupların olduğunun tespit edildiği aktarılan yazıda, devletin yükümlülüğü olan özellikle çocuklar gibi kendilerini koruma ve gördüklerini anlamlandırma yetileri henüz gelişme aşamasında bulunan kişilerin korunması gerektiği, bu derneklerin geniş kitlelere ulaşarak toplumun bireylerini LGBT'ye özendirici ve teşvik edici davranışlara yönlendirebileceği kaydedildi.

Söz konusu paylaşımların toplumun ahlaki değerlerine ve Anayasa'nın 41. maddesine uygun olmadığı aktarılan yazıda, bu nedenle edep ve haya bakımından yine benzer şekildeki faaliyetlere/eylemlere ilişkin toplumun ortak ahlaki değerleri ile Anayasa'nın 41. maddesinde güvence altına alınan "Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları" bakımından değerlendirilmesi gerektiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Yazıda, bu derneklerle ilgili araştırma yapılması hususları bildirildi.

Denetim raporu

Bu kapsamda hazırlanan raporda, "Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans, İnterseks Artı Aileleri ve Yakınları Derneği"ne 2024-2025 ve 2026'da Hollanda, Belçika ve Almanya'dan farklı kurumlardan toplam 132 bin 875 avro ile İsveç'ten 1 milyon 241 bin 820 lira para yardımı yapıldığı belirtildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Derneğin tüzüğünün ikinci maddesinde amacının, 'Dernek, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında farklı cinsel yönelime ve cinsiyet kimliğine sahip bireylerin aileleri ve yakınları arası dayanışmayı geliştirmek, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığıyla mücadele etmek amacıyla bir araya gelmiş olmanın yanı sıra din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, vatandaşlık, yaş, engellilik durumu gibi temelli her türlü baskı ve ayrımcılığa karşı durarak, toplumsal barış ve refahın her daim sağlanabilmesi ve sürdürülebilir kılınmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Dernek, bu amaç doğrultusunda toplumun önemli yapı taşı olan ailenin birlikteliği kavramını çıkış noktası olarak tanımlar. Farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine sahip bireylerin aileleri ile yakınları arasında dayanışma, kültür paylaşımı ve öğrenme alışkanlıklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır."

Çocukların, gençlerin ve aile kurumunun devletin koruması altında olduğu, devletin çocuklar ile aile kurumunu koruyucu tedbirler alması gerektiğinin hüküm altına alındığı kaydedilen raporda, çocukların bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimlerini güvenli ortamda sürdürebilmeleri için devletin yasal, idari, sosyal ve eğitsel her türlü tedbiri almakla yükümlü olduğu aktarıldı.

Derneklerin tüzel kişiliğine değinilen raporda, "Hak Eşitlik Varoluş İçin Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transeksüel, İnterseksüel Derneği"nin çalışmaları bütün olarak incelendiğinde, derneğin amaç ve faaliyetlerinin, "dernek mensuplarının kendi cinsel eğilimlerinin tüm toplum katmanlarında eğitici programlar ve organizasyonlar suretiyle teşviki ve propagandasının yapılmasının ön plana alındığı, tüm bu çalışmaların yasal ve anayasal yapıya aykırı olarak azınlığın çoğunluğa tahakkümü sonucu doğuracak minvalde şekillendiğinin görüldüğü" ifade edildi.

Raporda, "Toplumun geleceği olan çocukları, gençleri ve toplumun temelini oluşturan aile kurumuna mensup bireyleri ahlaki ve fiziki açıdan zararlı alışkanlıklardan, istismardan ve uygunsuz içeriklerden korumanın da devletin öncelikli yükümlülükleri arasında yer aldığı, somut eylem ve faaliyetler bakımından içeriğin niteliği, sunuluş biçimi, hedef kitlesi, erişilebilirliği birlikte değerlendirildiğinde, eylemlerin yalnızca bireysel davranıştan ibaret olmadığı, derneğin tüzel kişiliği faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Hazırlanan raporda, "Türk Medeni Kanunu'nun 89. maddesi, 'Derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse, cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.' hükmü kapsamı, resen tespit edilecek hususlar kapsamında Başsavcılıkça değerlendirilmesi gerekir." denildi.

Kaynak: AA