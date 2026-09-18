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İsveç'te askeri eğitim merkezinde meydana gelen patlamada 7 asker yaralandı

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İsveç'in güneyindeki Karlsborg kentinde bulunan eğitim alanında meydana gelen patlamada 7 askeri personelin yaralandığı belirtildi.

İsveç'in güneyindeki Karlsborg kentinde bulunan eğitim alanında meydana gelen patlamada 7 askeri personelin yaralandığı belirtildi.

İsveç Devlet Televizyonu SVT, Karlsborg yakınlarında bulunan askeri eğitim merkezinde yaşanan patlama sonucunda 7 askerin yaralandığı, 5'inin yoğun bakımda olduğu bilgisini paylaştı.

İsveç Silahlı Kuvvetlerinde görevli Mikael Agren, SVT'ye yaptığı açıklamada, atış poligonunda "iş kazası" yaşandığını belirterek olaya ilişkin fazla detay paylaşamayacağını söyledi.

Skaraborg Hastanesi yetkilisi de 5 yaralının yoğun bakımda tedavi altına alındığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek diğer 2 askerin ise hafif yaralı olduğunu ifade etti.

Hastane yetkilisi ayrıca, yaralılarda şarapnel parçaları tespit edildiğini aktardı.

Ulusal medya ise Karlsborg'daki eğitim alanında eski ve patlamamış mühimmatın bulunduğunu, olayın ardından yapılan acil yardım çağrısında patlama sesi duyulduğuna yönelik bilgi paylaşıldığını belirtti.

Polisin kazaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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