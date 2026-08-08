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Down Judo'da Tarihi Şampiyonluk

Down Judo'da Tarihi Şampiyonluk
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Türkiye Down Judo Milli Takımı, İsveç'teki 2026 JUDOWN Dünya Şampiyonası'nda mix takım kategorisinde tüm maçlarını kazanarak dünya şampiyonu oldu. Finalde Polonya'yı 5-0 yenen milli takım, bireyselde de 6 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Down Judo Milli Takımı, 2026 JUDOWN Dünya Şampiyonası'nda mix takım kategorisinde namağlup dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, İsveç'in Lindesberg kentindeki organizasyonda takım müsabakalarını birinci sırada tamamladı.

Şevval Devrim, Musa Alan, Ahmet Ünal, Zeynep Sude Bilginer, Doğukan Coşar ve Talha Ahmet Erdem'den oluşan milli takım, grup müsabakalarında İsveç ve Polonya'yı 5-0'lık skorlarla, Portekiz'i ise 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Finlandiya'yı 3-2 yenen ay-yıldızlı ekip, finalde yeniden karşılaştığı Polonya'yı 5-0 mağlup ederek namağlup dünya şampiyonu oldu.

Şampiyon olan mix takımda 57 kiloda Firuze Ferda Şevval Devrim, 66 kiloda Musa Alan, 81 kiloda Ahmet Ünal, +57 kiloda Zeynep Sude Bilginer, +81 kiloda Doğukan Coşar ve mozaik +81 kiloda Talha Ahmet Erdem mücadele etti.

Milli takım, organizasyonun dünkü bireysel müsabakalarında ise 6 altın ve 1 gümüş madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA
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