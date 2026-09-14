İsveç'teki genel seçimde "parlamentoda 3 sandalye farkla" sol blok önde

İsveç'te dün yapılan genel seçimde, Sosyal Demokratlar liderliğindeki Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partiden oluşan merkez sol blokun "parlamentoda 3 sandalye farkla" önde gittiği belirtildi.

İsveç Devlet Televizyonu SVT'nin haberinde, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 94'ünün sayıldığı, oy sayma sürecinin devam ettiği aktarıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok oyların yüzde 49,5'ini alarak, 349 sandalyeli parlamentoda (Riksdag) 176 sandalye kazandı.

İktidardaki sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oy oranı ise yüzde 49,1 oldu, sağ blok parlamentoda 173 sandalye elde etti.

İsveç medyasında yer alan haberlere göre, oy sayma sürecinin devam ettiği seçimde, sol blok parlamentoda 3 sandalye farkla önde gidiyor.

Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson, mevcut sonuçlara göre "kazandıklarını" ifade ederek, İsveç'in "yeni bir hükümete" kavuşacağı değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, İsveç'in yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve posta yoluyla gecikmeli ulaşan oyların sayımı 16 Eylül'e kadar yapılacak ve resmi sonuçlar hafta sonuna kadar açıklanacak.

İsveç'te dün 8 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği genel seçime katılım oranı yüzde 80,4 oldu.

İsveç'te seçmenler, 349 sandalyeli parlamentonun (Riksdag) yanı sıra 21 bölgesel meclis ve 290 belediye meclisi üyesini belirlemek için de oy kullanmıştı.

Kaynak: AA