Haberler

Finlandiya ve İsveç ilk ortak keşif uçuşunda Rus savaş uçağı filosu tespit etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Finlandiya ve İsveç, savunma işbirliği kapsamında ilk kez ortak keşif uçuşu gerçekleştirdiklerini açıkladı. Finlandiya Körfezi üzerindeki uluslararası sularda yapılan uçuşta Rus savaş uçağı filosu tespit edilirken, uçakların gözetleme ve güvenlik görevinde olduğu belirtildi.

Finlandiya ve İsveç, savunma işbirliği çerçevesinde ilk kez ortak keşif uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Finlandiya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in artırdıkları savunma işbirliği kapsamında ilk ortak keşif uçuşu için savaş uçaklarını havalandırdıkları ifade edildi.

Finlandiya ve İsveç'in, Finlandiya Körfezi üzerinde uluslararası sularda yaptıkları keşif uçuşu esnasında bir Rus savaş uçağı filosu tespit ettikleri aktarılan açıklamada, savaş uçaklarının gözetleme ve güvenliği sağlamakla görevli olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Finlandiya Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı Albay Vesa Mantyla, İsveç ile güçlenen savunma işbirliğinin ortak operasyonel keşif uçuşlarına olanak sağladığını ifade ederek bekletilen savaş uçaklarının da kullanıma dahil edildiğini aktardı.

İsveç Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jonas Wikman da uzun süredir devam eden uluslararası işbirliğinin sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
İsrail'in BM temsilcisi, İranlı bir diplomatı böyle taciz etti

İranlı diplomata böyle saldırdılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İflas haberleri peş peşe geldi! 3 şirket için yolun sonu

İflas haberleri peş peşe geldi! Türkiye'de 3 dev şirket için yolu sonu
Samsun Havza'da 25 yaşındaki inşaat işçisi kaldığı konteynerde ölü bulundu

Arkadaşları konteynere girdiğinde acı manzarayla karşılaştı
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, 'acil çağrı' sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor

"Acil çağrı" sonrası Genelkurmay Başkanı Suudi Arabistan'a gidiyor
Netanyahu'nun sözlerine Ankara'dan tepki! Burhanettin Duran: Hadsiz ve alçak

Netanyahu'nun sözlerine Ankara'dan tepki: Hadsiz ve alçak
İsrail'le ilişkileri kesmişti! Hükümet değişti, bu kez İran'la bağlar koptu

İsrail ile bağları koparmışlardı! Hükümet değişince olanlar oldu
Işın Karaca'nın değişimi sürüyor! 36 bedene kadar düştü

Işın Karaca gitgide eriyor! Bakın kaç bedene kadar düştü
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı