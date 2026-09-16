İsveç basını: "Merkez sol-blok, genel seçimi kıl payı farkla kazandı"

İsveç'te oy oranlarının birbirine oldukça yakın seyrettiği genel seçimde oy sayımı devam ederken, kamu yayıncısı SVT merkez-sol bloğun seçimi kıl payı farkla önde tamamladığını bildirdi. Mevcut verilere göre Sosyal Demokratlar öncülüğündeki blok, 349 sandalyeli İsveç Parlamentosu'nda oyların yüzde 49,5'ine tekabül edecek şekilde 176 sandalye kazandı.

İsveç'in kamu yayıncısı SVT, pazar günü yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 99'undan fazlasının sayılmasının ardından seçimi, kıl payı farkla muhalefetteki merkez-sol bloğun kazandığını duyurdu. Sayımı tamamlanmamış seçim bölgelerinin oranı yüzde 1'in altına düşerken, akşam saatleri itibarıyla iktidardaki sağ blok ile muhalefetteki merkez-sol blok arasındaki oy farkı, yaklaşık 26 bin seviyesinde ölçüldü.

Kamu yayıncısı SVT yayınında eski Başbakan ve Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson öncülüğündeki sol bloğun meclis çoğunluğunu elde etme ihtimalinin yüzde 99,9 olduğu ifade edilerek, "Bu aşamadan sonra sonucun tersine dönme ihtimali o kadar düşük ki, artık bu seçimde mecliste daha fazla sandalyeyi kazanan tarafın muhalefet olduğunu güvenle söyleyebiliriz" denildi.

Merkez-sol blok yüzde 49,5 oy aldı

Mevcut verilere göre Sosyal Demokratlar öncülüğündeki Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Parti'nin oluşturduğu merkez-sol blok, 349 sandalyeli İsveç Parlamentosu'nda oyların yüzde 49,5'ine tekabül edecek şekilde 176 sandalye kazandı.

Başbakan Ulf Kristersson liderliğindeki sağcı iktidar bloğunu oluşturan Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ve mevcut iktidara dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise oyların yüzde 48,9'una tekabül edecek şekilde 174 sandalye kazandı.

Seçimlerde Sosyal Demokratlar, yaklaşık yüzde 28 oyla en büyük parti olmayı sürdürürken, bu partiyi yüzde 19,9 ile Ilımlı Muhafazakar Parti ve yüzde 17,5 ile İsveç Demokratları izledi.

Pazar günü gerçekleşen seçimlerde oy verme işleminin tamamlanmasının hemen ardından yayımlanan sandık çıkış anketleri, muhalefetteki koalisyonun seçimi yüzde 51,3 oranıyla kazandığını öngörmüştü. Ancak, oy sayımının başlamasının ardından yurt dışından kullanılan oylar ile geç ulaşan posta oylarının sayılmasının uzun zaman alması ve iki blok arasındaki oy farkının son derece küçük olması nedeniyle seçim sonuçlarının netleşmesi günler sürdü.

Muhalefetin zaferinin fiilen kesinleşmesiyle birlikte eski Başbakan Andersson'un önümüzdeki haftalarda koalisyon görüşmelerine başlaması ve dört yıl aradan sonra tekrar başbakanlığa dönmek için müzakereler yürütmesi bekleniyor.

İsveç Seçim Otoritesi, geç ulaşan ve yurt dışından gelen oyları saymaya devam ediyor ve tüm oyların sayılmasının Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı