Stockholm'de Gazze ve Lübnan'a Saldırı Protestosu

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan eylemciler, İsrail'in bölgedeki saldırılarına tepki gösterdi.

Göstericiler, "Gazze'de siviller öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun", "Gıda kıtlığına son verilsin" ve "Savaş istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

"Sesi çıkmayan insanlara ses olmak için buradayız"

Gösteriye destek veren aktivist Karen Wild, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestolara kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Burada bulunma sebebim, sesi çıkmayan insanlara bir ses olmak. 2,5 yılı aşkın süredir burada toplanıyor olmamız, ne yaptığını bilen ve son derece kararlı insanlar olduğumuzu gösteriyor. Tüm dinlerden insanlarla bir aradayız, insanlık için, çocuklar için, siviller için buradayız. Nefrete, savaşa ve sivillerin bombalanmasına karşıyız. Uluslararası hukukun herkes için geçerli olmasını istiyoruz; isteğe göre keyfi bir adalet istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Wild, İsveç hükümetinin sürece ilişkin tutumunu da eleştirerek, "İsveç hükümetinden daha fazla ses çıkarılması için ne gibi yollar göstereceğini duymak istiyorum. Onların bizi dinlemesini, gerçekte neler olup bittiğini anlamasını, gözlerini ve kalplerini açmasını istiyoruz ki buna bir son verilsin. Biz insanların yaşamasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA