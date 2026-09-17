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İsveç Başbakanı Kristersson seçim yenilgisinin ardından istifa etti

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İsveç Başbakanı Kristersson seçim yenilgisinin ardından istifa etti
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İsveç'te Başbakan Ulf Kristersson, pazar günü yapılan genel seçimlerde dört yıldır iktidarda olan sağ blokun, Sosyal Demokrat lider Magdalena Andersson öncülüğündeki merkez sol muhalefete yenilmesinin ardından bugün istifa etti. Son oy sayımına göre merkez sol blok 349 sandalyeli parlamentoda 176, Kristersson'un sağ bloku ise 173 sandalye elde etti.

(ANKARA) - İsveç'te Başbakan Ulf Kristersson, pazar günü yapılan genel seçimlerde dört yıldır iktidarda olan sağ blokun, Sosyal Demokrat lider Magdalena Andersson öncülüğündeki merkez sol muhalefete yenilmesinin ardından bugün istifa etti. Son oy sayımına göre merkez sol blok 349 sandalyeli parlamentoda 176, Kristersson'un sağ bloku ise 173 sandalye elde etti.

İsveç'te pazar günü yapılan seçimlerin ardından günlerdir başa baş ilerleyen oy sayımı tamamlandı. İsveç Seçim Kurumu verilerine göre, Sosyal Demokratların liderliğindeki merkez sol muhalefet 176 sandalye elde ederek parlamentoda çoğunluğu sağlarken, Başbakan Kristersson'un Ilımlılar Partisi'nin de yer aldığı sağ blok 173 sandalyede kaldı. Sonuçların gelecek günlerde resmen onaylanması bekleniyor. Dün oyların yüzde 99'u sayıldığında iki blok arasında yalnızca 26 bin 169 oy bulunuyor ve sandalye dağılımı 175'e 174 görünüyordu. Yurt dışından ve geç ulaşan oyların sayılmasıyla merkez solun üstünlüğü bugün 176'ya 173'e çıktı.

KRISTERSSON: YENI HÜKÜMETE G İ DEN SÜREÇ ART I K MECL İ S BAŞKAN I 'N I N EL İ NDE

Seçim sonucunun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kristersson, başbakanlık görevinden ayrılma talebinde bulunduğunu duyurdu. Kristersson, "Yeni bir hükümete giden yolun bundan sonraki aşamasını artık Meclis Başkanı yönetecek. Bu çalışmanın derhal başlayabilmesi için başbakanlık görevinden alınmamı talep ediyorum" dedi.

Kristersson'un istifasının ardından Meclis Başkanı'nın parlamentodaki partilerle görüşerek yeni başbakan adayını belirleme sürecini başlatması bekleniyor. Adayın daha sonra parlamentoda oylanması gerekiyor.

SOL BLOK HÜKÜMETİN KURULMASI İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sağ iktidarı yenilgiye uğratmayı başaran Sosyal Demokratların lideri Andersson ise seçim sonucunun ardından yaptığı açıklamada, "İsveç halkı ülkemiz için yeni bir yön seçti" dedi. Andersson, Sol Parti, Merkez Parti ve Yeşiller ile yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görüşmelere başladı. Partiler arasındaki özellikle vergi politikalarına ilişkin görüş ayrılıkları nedeniyle hükümet kurma sürecinin uzayabileceği belirtiliyor.

Kristersson, 2022'den bu yana üç partili merkez sağ azınlık hükümetine başkanlık ediyor ve parlamentoda göç karşıtı İsveç Demokratlarının dışarıdan desteğini alıyordu.

Kaynak: ANKA
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