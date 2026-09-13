Maher Zain, müziğiyle kalıcı miras bırakmak istiyor

İsveç'te başlayan müzik kariyeriyle dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan Maher Zain, 10 yıllık aranın ardından yayımladığı "Back To You" albümünde dinleyicilerini manevi bir dönüşe ve içsel yolculuğa davet ediyor.

Sanatçının 16 parçadan oluşan dördüncü stüdyo albümü, Allah'a güven ve teslimiyet, şükür, umut, Hz. Muhammed'e duyulan sevgi ve insanın hayatında gerçekten önemli olana yeniden yönelmesi gibi temaları, Arapça ve İngilizce eserlerle buluşturuyor.

Zain'in son yıllardaki kişisel ve ruhsal deneyimlerinden izler taşıyan albüm, adını da bu "dönüş" fikrinden alıyor. Sanatçı, albümde Arap ve Batı müziğinin yanı sıra Kuzey Afrika ve Afrika ritimlerinden beslenen farklı müzikal renkleri bir araya getiriyor.

İstanbul'da dün akşam dünya turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren ve yoğun ilgiyle karşılanan Zain, AA muhabirine yeni albümüne ve projelerine dair açıklamalarda bulundu.

"Tecrübeleri, duyguları ve ilhamı bu albüme yansıttım"

Lübnan doğumlu müzisyen, geçen mayıs ayında yayımladığı yeni albümünde yıllar içinde yaşadığı deneyimleri, duyguları ve ilhamı bir araya getirdiğini söyledi.

Müzik aracılığıyla insanlara ulaşmayı ve kalıcı miras bırakmayı amaçladığını belirten Zain, Türkçe şarkılarıyla da Türkiye'deki dinleyicilerle güçlü bağ kurduğunu ifade etti.

Zain, albümün kariyerinin bu aşamasında kendisi için özel anlam taşıdığını dile getirerek, "Son albümden sonra bunu çıkarmanın arasında 10 yıl geçti. Bu yüzden çok özel bir albüm. Bir birey ve bir sanatçı olarak da bu süreçte geliştim. Yıllar içinde pek çok şey yaşandı. Tüm bu tecrübeleri, duyguları ve ilhamı bu albüme yansıttım." dedi.

"Türkçe şarkılarımın olması, Türk izleyicisiyle aramda bir bağ kurmamı sağladı"

Albümünün adına ilişkin Maher Zain, "Back To You" ifadesinin Allah'a dönmeyi, sürekli gelişmeyi ve daha iyi bir insan olmayı ifade ettiğini söyledi.

Zain, Türk dinleyicilerinin müziğiyle kurduğu güçlü bağa dair, "Ekibimle birlikte en başından beri farklı dillerde şarkı söylemek istiyorduk. Bunun, insanlarla farklı bir bağ kurmamızı sağlayacağını düşünüyorduk. Elhamdülillah, bunun doğru bir karar olduğunu anladım." diye konuştu.

Türkiye'deki dinleyicilerin de bu yaklaşımı takdir ettiklerini belirten Zain, "Henüz Türkçe konuşamıyor olsam da artık Türkçede seslendirdiğim pek çok şarkım var. Aslında Türkçe öğrenmeyi ve konuşabilmeyi çok isterim ancak Türkçe şarkılarımın olması, Türk izleyicisiyle aramda bir bağ kurmamı sağladı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın dört bir yanını dolaşıyoruz"

Zain, dünya turnesinin de kendisi için özel anlam taşıdığını ve turne kapsamında farklı ülkelerde konser vereceğini söyledi.

Zain, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır bir albüm çıkarmamıştım. Bu yüzden yeni şarkılarla turneye çıkıp onları seslendirmek bambaşka bir enerji, bambaşka bir hava katıyor. Her şey çok taze hissettiriyor ve bize bir ivme kazandırıyor. Gerçekten harika bir duygu. Dünyanın dört bir yanını dolaşıyoruz. Belirli bir rota yok. Mesela bundan sonra Lübnan'a, ardından konser vermek üzere Kazakistan'a gideceğim. Sonrasında ABD turnemiz var, ardından Avrupa ve Güney Afrika gibi yerler... Liste epey uzun."

"Benim için müzik bir amaç taşıyor"

Gelecekte Türkiye'den bir sanatçıyla işbirliğine açık olduğunu söyleyen Maher Zain, ortak çalışmalarda sanatçıların değerlerinin örtüşmesinin önem taşıdığı görüşünü paylaştı.

Müziğin kendisi için yalnızca bir meslek olmadığını vurgulayan Zain, eserleri aracılığıyla insanlara ulaşmak, ilham vermek ve bir etki yaratmak istediğini dile getirdi.

Zain, "Benim için müzik bir amaç taşıyor. Bunu bir gaye uğruna yapıyoruz. İnsanlara ulaşmak, ilham vermek ve bir etki yaratmak istiyoruz. Günün sonunda inşallah bu dünyadan göçerken geride bir miras bırakmak istiyoruz, kalıcı, hayırlı bir eser. Allah çalışmalarımızı kabul ederse... Bakalım, göreceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA