Haberler

İsveç'te Norlen, hükümeti kurma görevini Sosyal Demokratların lideri Andersson'a verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen, 13 Eylül seçiminin ardından hükümeti kurma görevini Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson'a verdi. Norlen yeni parlamentonun 28 Eylül'de toplanacağını belirtti, Andersson görevi yapıcı şekilde üstleneceğini söyledi.

İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen, 13 Eylül'de yapılan genel seçimde en çok oyu alan Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson'a hükümeti kurma görevini verdiğini açıkladı.

Norlen, 13 Eylül'deki genel seçimin ardından oyların tamamının sayılması üzerine parti liderleriyle bir araya geldi.

Görüşmeler sonrası başkent Stockholm'de basın toplantısı düzenleyen Norlen, "Sosyal Demokratlar lideri Andersson'a, Riksdag'ın kabul edebileceği bir hükümet kurma görevini verdim." dedi.

Norlen, yeni parlamentonun 28 Eylül'de toplanacağını ve yeni bir parlamento başkanı seçileceğini anımsatarak, kurulacak yeni hükümete ilişkin sürecin seçilecek isimle devam edeceğini belirtti.

Andersson da hükümet kurma görevini yapıcı bir şekilde üstleneceğini ifade ederek, " İsveç'e yeni bir işbirliği ruhuyla liderlik etmek isterim." diye konuştu.

İsveç Devlet Televizyonu SVT, dün resmi olmayan sonuçlara göre oyların tamamının sayıldığını belirtmiş, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blokun oyların yüzde 49,5'ini alarak 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazandığını ifade etmişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyal Demokratlar seçimi ilk sırada yüzde 28'lik oy oranıyla tamamlamış, resmi sonuçların hafta sonu açıklanacağı aktarılmıştı.

İktidardaki sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oy oranı ise yüzde 48,8 olurken, sağ blok parlamentoda 173 sandalye elde etmişti.

Kaynak: AA
Eskort ilanıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere eşzamanlı operasyon

Artık milletin canını yakamayacaklar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Şehidin adı siliniyor' iddiasına yalanlama! Protokol şartı ortaya çıktı

Şehidin hatırasıyla bunu yaptılar! Anında yalanlama geldi
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar

Açılışa damga vuran an! İzni bizzat kendisi verdi

Bursa’da incir üreticileri Özgür Özel’in yolunu kesti! Çiftçinin mazotu için ÖTV ve KDV sözü verdi

Bir kasa incir bir litre benzin almıyor! Özel’in yolunu kestiler
MEB öğretmen il dışı atama sonuçları bugün açıklanıyor! On binlerce öğretmen bekliyor

İl dışı atama sonuçları bugün açıklanıyor! İşte beklenen saat
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok

Piyasalarda neler oluyor? Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı
Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşmıştı! Gaziantep'te yakalanan şüphelinin evinden dijital materyal çıktı

Sosyal medya paylaşımları başını yaktı! Evinden bunlar çıktı