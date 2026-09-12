Haberler

İsveç'te İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları protesto edildi

İsveç'te İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları protesto edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar atarak saldırıların derhal durdurulmasını talep etti.

Göstericiler, "Gazze'de siviller öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun", "Gıda kıtlığına son verilsin" ve "Savaş istemiyoruz" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Jonas Arnholt, AA muhabirine, yaşanan insani felaketin İsrail'e verilen özgürlükten kaynaklandığını belirtti.

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Arnholt, "Bu, İsrail'in özgürce yıkım yapmasına izin verilmesinin bir sonucudur. Terör bombalamalarına ve Batı Şeria'daki baskınlarına devam etmelerine izin veriliyor. Dünya, İsrail'in bu terör politikasını sürdürmesine göz yumuyor. İsrail bir terör devletidir. Ülkelerimizde siyonizm karşıtı siyasetçilerin göreve gelmesini sağlamalıyız. İnandığım ve emin olduğum şey budur." ifadelerini kullandı.

Siyasal sisteme ilişkin eleştirilerde de bulunan Arnholt, İsveç'te 13 Eylül'de yapılacak seçimler öncesinde mevcut partilerin tutumunu şu sözlerle eleştirdi:

"Sadece bir gün sonra seçimler var ancak gördüğüm şu ki, bugün İsveç Parlamentosunda tek bir siyonizm karşıtı parti bile yok. Yani (aşırı sağcı) İsveç Demokrat Partiden Sol Partiye kadar hiçbir parti siyonist teröre karşı net bir duruş sergilemiyor. Hiçbiri İsrail'in yürüttüğü bu soykırım niteliğindeki savaşa mesafe koymadı. Hatta Sol Parti bile savaş başladığında çıkıp durumun sorumlusunun İran olduğunu söyledi."

Kaynak: AA
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Bu mesaj kime? Miçotakis'ten provokatif Meis ziyareti

Miçotakis rahat durmuyor

Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi Türkiye'nin komşusuna gidiyor! İtalya derken bambaşka takım

Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu

Sivas'ta 11 aylık bebeği arama çalışmaları sürüyor

Daha 1 yaşında bile değil! Çadırda sır olay
Zeytinyağı yüklü TIR istinat duvarına çarptı! Feci kaza baba ile oğlunu ayırdı

Feci kaza baba ile oğlunu ayırdı
Filipinler'deki yolcu feribotunda çıkan yangında ölü sayısı 76'ya yükseldi

Ülkeyi yıkan felaket! Her yerden cesetler çıkıyor, hala kayıplar var
Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman, ocakta gidiyor

Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman oldu
Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı

Pes dedirten görüntü! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek

Bir okulda daha kuruldu! Artık öğrenciler böyle girecek