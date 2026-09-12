İsveç'te genel seçim öncesi sağ ve sol bloklar arasında başa baş yarış

İsveç'te sol ve sağ kanat siyasi bloklar, Pazar günü yapılacak genel seçimlerde kıyasıya bir yarış içinde. Muhafazakar Başbakan Ulf Kristersson, görevde kalması halinde aşırı sağcı müttefiklerine kabinede yer verme taahüdünde bulundu. Son anketler, Sosyal Demokratların adayı Magdalena Andersson'un iktidara geri dönmesini destekleyen sol grubun az farkla önde olduğunu gösteriyor.Kristersson hükümetteyken neo-Nazi kökenleri bulunan aşırı sağcı İsveç Demokratları (SD) tarafından desteklenmişti.Ulusal güvenlik, çete suçları ve sosyal yardım harcamaları temel konular arasında yer alıyor, ancak göçmen karşıtı SD'nin hükümete girme olasılığı da sonucu etkileyebilir.İsveç'te iki büyük siyasi blok var. Sağda dört, solda dört parti bulunuyor, bu nedenle İsveçliler koalisyon ve azınlık hükümetlerine alışkın.İsveç Parlamentosu (Riksdag) seçimlerinde sekiz milyondan fazla kişi oy kullanma hakkına sahip. İsveç haber servisi Ekot'un cuma günü yaptırdığı bir ankete göre, sol blok oyların % 50,8'ini alırken, sağ blok % 47,6'da kaldı.Ekot anketine göre, kamu harcamalarını artırma sözü veren merkez sol Sosyal Demokratlar % 28,6 ile anketlerde önde giderken, sağda İsveç Demokratları % 18,3 ile onların gerisinde kalıyor.Cuma günü yapılan diğer kamuoyu yoklamaları da sol bloğun önde olduğunu gösterdi.Sosyal Demokratlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana düzenli olarak İsveç hükümetlerine liderlik etti ve geçen yüzyılın büyük bir bölümünde ülkenin baskın siyasi gücü oldu.Buna karşılık, 1980'lerde Nazi sempatizanları tarafından kurulan SD, onlarca yıl ana akım tarafından dışlandı.

Ancak 2022'deki son seçim, bir dönüm noktası oldu. SD, göç ve şiddet suçları konularına odaklanan bir kampanya sonrasında İsveç'in ikinci büyük partisi haline geldi.O zamandan beri, mülteciler için kalıcı oturma izninin kaldırılması ve sınır dışıların artırılması da dahil, göç politikasında sıkılaştırmaya öncülük eden mevcut merkez sağ koalisyona dışarıdan destek verdiler. Ancak partinin milletvekilleri hiçbir zaman bakanlık görevinde bulunmadı.İsveç Demokratları bu seçim kampanyası boyunca, bir parti yetkilisinin sosyal medyada Rusya yanlısı mesajlar yaydığı iddiaları da dahil çeşitli tartışmalarla karşı karşıya kaldı.Kristersson, iddiaların doğru çıkması halinde yetkilinin görevden alınması gerektiğini söylerken, SD lideri Jimmie Åkesson da partinin iddiaları araştırdığını belirtti.Södertörn Üniversitesi'nden siyaset bilimi doçenti Nicholas Aylott, BBC'ye yaptığı açıklamada, iktidara gelmesinin "partinin normalleşmesinde bir başka büyük adım olacağını" söyledi, ancak bunun seçmenler için ana mesele olmadığını da ekledi."Yine de, seçim sonucu için önemli olabilir" dedi.Aylott, merkez sağ partileri destekleyecek bazı seçmenlerin, SD bakanları ihtimalinden rahatsız oldukları için muhalefete yönelebileceklerini açıkladı.Sayılarının az olacağını düşünse de "Bu kişiler iktidardaki sağcı bloğun aleyhine dengeyi değiştirebilir." dedi.Geçen hafta da Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin doğu eyaleti Saksonya-Anhalt'ta çoğunluğu kazanmaya çok yaklaştıOyların yaklaşık % 44'ünü alarak birinci oldular ve yerel liderleri Ulrich Siegmund, parlamentonun kontrolünü ele geçirme umuduyla başka partilerle görüşmelerde bulunduğunu söylüyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .