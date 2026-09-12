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İsveç Prensesi Victoria’nın adını verdiği leylek Karaman’da ölü bulundu

İsveç Prensesi Victoria’nın adını verdiği leylek Karaman’da ölü bulundu
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İsveç Veliaht Prensesi Victoria’nın kendi elleriyle halkalayıp adını verdiği yavru leylek, Afrika’ya göç yolculuğunda yaklaşık 3 bin 500 kilometre uçtuktan sonra Karaman’da ölü bulundu.

İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın kendi elleriyle halkalayıp adını verdiği yavru leylek, Afrika'ya göç yolculuğunda yaklaşık 3 bin 500 kilometre uçtuktan sonra Karaman'da ölü bulundu. Aynı bölgede 6 leyleğin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, İsveç'in güneyinde yürütülen kuş koruma çalışmaları kapsamında İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın Temmuz ayında bizzat halkaladığı ve "Victoria" adı verilen vericili yavru leylek, 2 Ağustos'ta Afrika'ya ulaşmak üzere göç yolculuğuna başladı. İsveç, Danimarka, Almanya, Çekya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye giriş yapan leyleğin hareketleri üzerindeki verici sayesinde takip edildi. Vericiden gelen sinyalin Karaman'da aynı noktada sabit kalması üzerine yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya üzerinden bölgedeki vatandaşlara yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine belirtilen konuma giden vatandaşlar, verici taşıyan leyleği ölü halde buldu. Aynı bölgedeki enerji nakil hatlarının altında yapılan incelemelerde toplam 6 ölü leylek tespit edildi. Kuşların elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği değerlendirilirken, leyleğin üzerindeki halkanın bilgileri İsveçli araştırmacılara ulaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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