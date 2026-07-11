İsveç'te İsrail'in Gazze saldırıları ve ateşkes ihlali protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, ateşkes ihlallerini ve bölgeye insani yardım girişlerini kısıtlamasını protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi ihlal ettiğini belirterek askeri operasyonlara tepki gösterdi.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, İsrail aleyhine sloganlar atarak Gazze'deki ablukanın derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

"Adalet olmadan sağlanan bir barış, gerçek bir barış değildir"

Gösteriye katılan "Adil Bir Barış İçin Avrupalı Yahudiler" (European Jews for a Just Peace) örgütünün başkanı, Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, AA muhabirine, Filistin'in hakları, adalet ve eşitlik için meydanda olduklarını belirtti.

Sadece sıradan bir barışı değil, "adil bir barışı" savunduklarını vurgulayan Feiler, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet olmadan sağlanan bir barış, gerçek bir barış değildir ve en nihayetinde başka bir savaşa yol açar. Bugün, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 3 yıl geride kaldı. Bu üç yıl soykırımla, Batı Şeria'daki etnik temizlikle, Gazze'nin yıkımıyla, baskıyla, çocukların, sivillerin ve yaşlıların katledilmesiyle geçti. Bugüne baktığımızda dünyanın kafasını başka yöne çevirmeyi seçtiğini görüyoruz. Dünya, Gazze'de işlenen insanlık suçlarını ve uluslararası hukuk ihlallerini kesinlikle umursamıyor."

Uluslararası hukuk eleştirisi

İkinci Dünya Savaşı ve Holokost'un ardından inşa edilen dünya düzeninin, uluslararası yasaların ve savaş hukukunun tamamen devre dışı bırakıldığını söyleyen Feiler, güç sahiplerinin kuralları kendi çıkarlarına göre uyguladığını belirtti.

Stockholm'deki protestoların yaklaşık üç yıldır kararlılıkla sürdüğünü ve buradaki insanların sindirilemeyeceğini ifade eden Feiler, kendilerine yönelik "antisemitizm" suçlamalarına da tepki gösterdi.

"Bizim Yahudilere karşı hiçbir sorunumuz yok"

Feiler, hem İsveç hem de Almanya'da protestocuları "antisemitik" olarak damgalamak için girişimlerde bulunulduğunu aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üzerimize yapıştırmaya çalıştıkları bu sıfatların bizimle hiçbir ilgisi yoktur. Bizim Yahudilere karşı hiçbir sorunumuz yok. İnsanların inançlarına ya da etnik kökenlerine karşı da bir düşmanlığımız yok. Biz, bu baskıyı kim uygularsa uygulasın, sadece baskının kendisine karşıyız. Nasıl ki Nijerya hükümetini eleştiren biri 'Afrika karşıtı' olmuyorsa, Suudi Arabistan hükümetini eleştiren biri 'İslamofobik' sayılmıyorsa; İsrail hükümetini ya da İsrail devletinin ideolojisi olan ve pratikte baskı, etnik temizlik ve soykırımla sonuçlanan siyonizmi eleştiren biri de antisemitik değildir."