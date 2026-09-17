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İsveç'te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti

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İsveç'te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti
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İsveç’te sandıkların kapanmasının ardından ortaya çıkan seçim tablosu, hükümet değişikliğinin önünü açtı. Merkez sol muhalefet 176 sandalye ile parlamentoda çoğunluğu sağlarken, Başbakan Ulf Kristersson liderliğindeki sağ blok 173 sandalyede kaldı. Sonuçların ardından Kristersson, yeni hükümetin kurulması için istifa etti.

  • İsveç'te 13 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinde merkez sol muhalefet 176, iktidardaki sağ blok 173 sandalye kazandı.
  • Başbakan Ulf Kristersson, seçim sonuçlarının ardından Meclis Başkanı'na istifa talebini iletti.
  • İsveç'te yeni hükümetin kurulması için siyasi partiler arasında müzakereler yürütülecek.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, parlamento seçimlerinin ardından istifa etti. Sandık sonuçlarına göre merkez sol muhalefet 176 sandalye kazanırken, Kristersson liderliğindeki sağ blok 173 sandalyede kaldı. Kristersson, yeni hükümetin kurulması sürecinin başlayabilmesi için görevinden ayrılma talebinde bulundu.

MUHALEFET 176 SANDALYE KAZANDI

İsveç'te 13 Eylül'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin oy sayımı tamamlandı. 349 sandalyeli parlamentoda merkez sol muhalefet 176 sandalye elde ederken, iktidardaki sağ blok 173 sandalyede kaldı. Böylece iki blok arasındaki sandalye farkı 3 oldu.

KRISTERSSON İSTİFASINI AÇIKLADI

Seçim sonuçlarının ardından Başbakan Ulf Kristersson, parlamentonun Meclis Başkanı'na istifa talebini iletti. Kristersson, yeni hükümetin kurulması için sürecin başlaması gerektiğini belirterek görevinden ayrılma talebinde bulundu.

Kristersson açıklamasında, yeni başbakanın güvenoyu alabilmesi ve hükümetin devlet bütçesi için parlamentodan destek sağlayabilmesi amacıyla siyasi partilerin yapıcı ve açık bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

“TÜM PARTİLERLE GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜLMELİ”

Kristersson, hükümet kurulmasına ilişkin sürecin Meclis Başkanı tarafından yürütüleceğini belirterek, siyasi partiler arasında görüşmeler yapılması gerektiğini vurguladı.

İsveç Parlamentosu'nun resmi bilgilendirmesine göre başbakanın istifa etmesi halinde Meclis Başkanı, parti liderleriyle görüşerek yeni başbakan adayı için süreci başlatıyor.

YENİ HÜKÜMET İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Seçim sonucunun ardından İsveç'te yeni hükümetin kurulması için siyasi partiler arasında müzakerelerin yürütülmesi bekleniyor. Muhalefet bloğunun 176 sandalyeyle çoğunluğu elde etmesine rağmen, hükümetin hangi partilerin katılımıyla kurulacağına ilişkin süreç henüz tamamlanmış değil.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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