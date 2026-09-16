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Volvo Trucks elektrikli kamyon serisinin seri üretimine başladı

Volvo Trucks elektrikli kamyon serisinin seri üretimine başladı
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Volvo Trucks, yeni nesil elektrikli kamyonlarının seri üretimine İsveç'teki Tuve fabrikasında başladı. Şirket, sıfır emisyonlu yük taşımacılığına geçişi hızlandırmayı hedefliyor.

Volvo Trucks, sıfır emisyonlu yük taşımacılığına geçişte önemli bir adım atarak yeni nesil elektrikli kamyon serisinin seri üretimine başladı.

İlk araçlar, şirketin İsveç'in Göteborg kentindeki Tuve fabrikasının montaj hattından çıktı. Volvo, bu hamleyle bölgesel ve uzun mesafe taşımacılıkta dizele bağımlılığı azaltmayı ve ağır vasıta sektörünün elektrikleşmesini hızlandırmayı amaçlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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