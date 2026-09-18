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İsveç'te genel seçimi merkez sol blok kazandı

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İsveç'te genel seçimi merkez sol blok kazandı
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İSVEÇ'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimi, Sosyal Demokratlar liderliğindeki Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Parti’den oluşan merkez sol blok kazandı.

İSVEÇ'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimi, Sosyal Demokratlar liderliğindeki Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Parti'den oluşan merkez sol blok kazandı.

İsveç basını, 13 Eylül'de yapılan genel seçimi resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyal Demokratlar liderliğindeki Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Parti'nin oluşturduğu merkez sol blokun kazandığını duyurdu. Sol blokun oyların yüzde 49,5'ini alarak 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazandığı bildirildi. Sosyal Demokratlar lideri Magdalena Andersson'un bloktaki diğer partilere hükümet kurma görüşmeleri için davet gönderdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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