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Tesla'nın Avrupa'daki Ağustos Kayıtları Karışık Sinyal Verdi

Tesla'nın Avrupa'daki Ağustos Kayıtları Karışık Sinyal Verdi
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Tesla'nın Ağustos ayı Avrupa kayıt verileri karışık seyretti. Fransa'da yeni araç kayıtları geçen yıla göre %279, Danimarka'da %104 artarken, Norveç'te %79 ve İsveç'te %41 azaldı. Avrupa satışları, art arda iki yıllık düşüşün ardından kolay karşılaştırmalar, yüksek yakıt fiyatları, devlet teşvikleri ve elektrikli araçlara artan talep sayesinde toparlandı. Britanya ve Almanya'dan gelecek kayıt verileri hafta sonunda açıklanacak.

Tesla'nın (TSLA.O) Ağustos ayında birçok Avrupa pazarındaki kayıtları karışık bir tablo çizdi. Fransa'da yeni Tesla araç kayıtları geçen yıla göre yüzde 279, Danimarka'da yüzde 104 artarken, Norveç'te yüzde 79 ve İsveç'te yüzde 41 düşüş kaydedildi.

Tesla'nın Avrupa satışları, art arda iki yıllık düşüşün ardından bu yıl toparlandı. Bunda geçen yıla göre kolay karşılaştırmalar, yüksek yakıt fiyatları, devlet teşvikleri ve elektrikli araçlara artan ilgi etkili oldu. Britanya ve Almanya'dan gelecek kayıt verileri bu hafta sonunda açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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