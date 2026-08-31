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İsveç, Fransa'dan 4 Fırkateyn Satın Alacak

İsveç, Fransa'dan 4 Fırkateyn Satın Alacak
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İsveç Başbakanı Kristersson, Fransa'dan 4 fırkateyn alımını öngören anlaşmanın resmiyet kazandığını açıkladı. Teslimatlar 2030'da başlayacak. Macron, anlaşmanın Avrupa deniz savunmasını güçlendirdiğini belirtti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Fransız Naval Group şirketinden 4 fırkateyn satın almasını öngören anlaşmanın resmiyet kazandığını söyledi.

Kristersson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u başkent Stockholm'de askeri törenle karşıladı.

İkili görüşmelerin ardından liderler, Skeppsbron Rıhtımı'nda demirleyen Fransa Deniz Kuvvetlerine ait "FDI" tipi askeri gemide ortak basın toplantısı düzenledi.

Kristersson, burada yaptığı konuşmada, Fransa'dan 4 fırkateyn satın alacaklarını söyledi.

İki ülke arasındaki anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kristersson, " İsveç'in Fransız Naval Group şirketinden dört fırkateyn satın almasını öngören anlaşma resmiyete dökülmüştür. 'Lulea sınıfı' olarak adlandırılacak fırkateynlerin teslimatının 2030 yılından itibaren başlamasını planlıyoruz." dedi.

Kristersson, Avrupa'nın önde gelen savunma güçlerinin ortak sanayi kabiliyetleriyle kendi ulusal ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirterek, "Bugün sadece bir anlaşma imzalamıyoruz, NATO'nun Avrupa sütununu uzun vadede güçlendirmek adına İsveç ve Fransa arasında daha derin bir işbirliği inşa ediyoruz." diye konuştu.

Macron ise atılan imzaların iki ülke ilişkilerinde "tarihi bir adım" olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın Avrupa'nın deniz savunmasını önemli ölçüde güçlendirdiğini ifade eden Macron, "İsveç'in de parçası olmak istediğini belirttiği gelişmiş bir caydırıcılığa sahip olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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