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İsveç'te seçimlerde merkez sol önde: Sağ blokun iktidarı sona erebilir

İsveç'te seçimlerde merkez sol önde: Sağ blokun iktidarı sona erebilir
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İsveç'te yapılan genel seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, Sosyal Demokratlar liderliğindeki merkez sol blok 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye ile Başbakan Ulf Kristersson liderliğindeki sağ bloka karşı 3 sandalyelik üstünlük sağladı. Sonuçların kesinleşmesi halinde Magdalena Andersson'un hükümeti kurması bekleniyor.

(ANKARA) - İsveç'te yapılan genel seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, Sosyal Demokratlar liderliğindeki merkez sol blok 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye ile Başbakan Ulf Kristersson liderliğindeki sağ bloka karşı 3 sandalyelik üstünlük sağladı. Sonuçların kesinleşmesi halinde Magdalena Andersson'un hükümeti kurması bekleniyor.

İsveç medyasında yer alan haberlere göre İsveç'te yapılan genel seçimin sonuçları henüz kesinleşmedi. 353 seçim bölgesinde sayımın devam ettiği, yurt dışından gelen oyların ise çarşamba gününe kadar sayılmasının beklenmediği bildirildi. İki blok arasındaki oy farkının bu sabah yaklaşık yüzde 0,4 olduğu belirtildi.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, muhalefette bulunan Sosyal Demokratlar liderliğindeki Merkez Sol Parti, 349 sandalyeli parlamentoda sağ blokun 3 sandalye önünde bulunuyor. Merkez Parti'nin 176, Başbakan Ulf Kristersson liderliğindeki sağ blokun ise 173 sandalye kazanması öngörülüyor.

Sonuçların kesinleşmesi halinde Magdalena Andersson liderliğindeki Sosyal Demokratların hükümeti kurması beklenirken, ülkenin son dört yıldaki sağa kayışının da durması bekleniyor.

İSVEÇ DEMOKRATLARI SANDALYE KAYBETTİ

Seçimin dikkat çeken sonuçlarından biri, sağ blok içinde yer alan aşırı sağcı İsveç Demokratları'nın oy kaybı oldu. Açıklanan ilk sonuçlara göre parti yaklaşık 11 sandalye kaybederken, 2010'da parlamentoya girmesinden bu yana ilk kez oy oranı düştü.

Merkez Sol Parti'nin zaferinin kesinleşmesi halinde hükümet kurma sürecinin kolay olmayacağı değerlendiriliyor. Merkez Sol Parti Lideri Magdalena Andersson'un başbakan olması beklenirken, hangi partilerin hükümete katılacağı belirsizliğini koruyor.

Merkez Sol Partisi, Yeşiller ve Sol Parti ile aynı hükümette yer almayı reddederken, Yeşiller ve Sol Parti ise kurulacak herhangi bir koalisyonda yer alması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: ANKA
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