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Erzurumspor FK, Fildişi Sahilli Forvet Diabate'yi Transfer Etti

Erzurumspor FK, Fildişi Sahilli Forvet Diabate'yi Transfer Etti
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Erzurumspor FK, İsveç ekibi GAIS'ten 26 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Ibrahim Yalatif Diabate ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Diabate, kulüp tarihinde forma giyen 4. Fildişi Sahilli oyuncu oldu. Son olarak Alaves'te forma giyen oyuncu, 19 numaralı formayı giyecek.

Erzurumspor FK, transfer çalışmaları kapsamında İsveç ekibi GAIS'ten 26 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Ibrahim Yalatif Diabate ile 1 yıllık mukavele imzaladı. Diabate, Erzurumspor FK forması giyecek 4. Fildişi Sahilli oyuncu oldu.

Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Alaves forması giyen Diabate, geçtiğimiz sezon 10 karşılaşmada görev alırken 2 gol kaydetti. Kariyerinde Mallorca II, Sevilla II, Atletico Madrid II, Vasteras SK, GAIS ve Alaves formaları giyen 26 yaşındaki futbolcu, mavi-beyazlı ekipte 19 numaralı formayı giyecek.

Daha önce mavi-beyazlı formayı Fildişi Sahili'nden Stephane Acka, Moussa Kone ve Ibrahim Sissokko giydi. Diabate, Erzurumspor FK tarihinde forma giyen 4. Fildişi Sahilli oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Erzurumspor FK'da 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında forma giyen defans oyuncusu Stephane Acka, mavi-beyazlı formayla 41 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.

2018-2019 sezonunda Erzurumspor FK formasını 22 maçta giyen orta saha oyuncusu Moussa Kone ise 1 gol attı.

2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında mavi-beyazlı formayı 33 maçta terleten orta saha oyuncusu Ibrahim Sissokko ise 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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