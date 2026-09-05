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Stockholm'de Gazze protestosu: Ateşkes talebi

Stockholm'de Gazze protestosu: Ateşkes talebi
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Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarını ve ateşkes ihlallerini protesto etti. Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak İsveç Parlamentosu'na yürüdü. İsrail yanlısı bir kadın gözaltına alındı. Aktivist Jörgen Helgesson, ateşkesin gerçek olmadığını ve uluslararası tepkinin yetersiz kaldığını vurguladı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırı ve ihlallerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan eylemciler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da ateşkes sürecini sabote etme girişimlerinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Filistin'de katliam var", "Özgürlük yakındır", "Gazze'de soykırım var" ve "Gazze için acil süresiz ateşkes" yazılı pankartlarla yürüyüşe geçti.

"Filistin halkı yalnız değildir", "Filistin için ses ver" sloganları atan grup, Odenplan Meydanı'ndan İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında göstericilere saldıran İsrail yanlısı bir kadın, bölgedeki polisler tarafından gözaltına alındı.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Jörgen Helgesson, AA muhabirine, haftalardır alanlarda olduklarını belirterek, "Yine Odenplan Meydanı'ndayız. Birçok cumartesi günü burada toplandık. Peki bunu neden yapıyoruz? Çünkü şu an 'ateşkes' olarak adlandırılan şey aslında bir ateşkes değil. Filistin'de hala devam eden bir savaş var, yoluna çıkan her şeye meydan okuyan bir devletin yürüttüğü adaletsiz bir savaş." dedi.

Durumun insani boyutuna dikkati çeken Helgesson, "Hala çocukların, sivillerin ve kadınların öldürüldüğünü görüyoruz. Gazze'de gazetecilerin hala hedef alındığına şahit oluyoruz. Ayrıca Batı Şeria'da da durum tırmandırılıyor. Buna rağmen Batı dünyasından, İsveç dahil yeterli düzeyde tepki ve protesto gelmiyor." diye konuştu.

Sokaklardaki tepkinin önemini vurgulayan Helgesson, şunları ifade etti:

"Bir İsveç vatandaşı olarak bizlerin yapabileceği çok şey var. Protesto edebiliriz, sokaklara dökülebiliriz ve tepkimizi dile getirebiliriz. Sokaklara çıkmayan ancak bu tepkiyi destekleyen pek çok İsveçli ve Yahudi arkadaşım var. Bunun bir antisemitizm meselesi olmadığını unutmamalıyız. İsrail devletini eleştirmek antisemitizm değildir. Biz bir devletin sivillere uyguladığı şiddeti, uluslararası hukuk ihlallerini ve soykırımı protesto ediyoruz. Buna derhal bir son verilmeli."

Kaynak: AA
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